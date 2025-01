Πώς το σήμα βασανισμού του Άουσβιτς έγινε σύμβολο απελευθέρωσης

Με αφορμή την Ημέρα Μνήμης του Ολοκαυτώματος 2025, την 80ή επέτειο της απελευθέρωσης του Άουσβιτς, το PinkNews εξετάζει τη σημασία του ροζ τριγώνου, του συμβόλου που χρησιμοποιήθηκε για την αναγνώριση των ομοφυλόφιλων ανδρών στο Ολοκαύτωμα.

Στις 27 Ιανουαρίου 1945, οι σοβιετικές δυνάμεις απελευθέρωσαν το Άουσβιτς, το μεγαλύτερο στρατόπεδο συγκέντρωσης των Ναζί.

Η ημέρα αυτή είναι μία υπενθύμιση του πόσο εύκολα το μίσος μπορεί να διαφθείρει μια κοινωνία.

Όταν ο Αδόλφος Χίτλερ και το Ναζιστικό Κόμμα του κατέλαβαν την εξουσία στη Γερμανία τον Ιούλιο του 1933, η δικτατορία προχώρησε σε διώξεις και δολοφονίες μειονοτικών ομάδων, συμπεριλαμβανομένων των Εβραίων, των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων, των Ρομά και των πολιτικών κρατουμένων, σε στρατόπεδα συγκέντρωσης, όπως το Άουσβιτς.

Από το 1933, οι Ναζί δημιούργησαν ένα δίκτυο στρατοπέδων συγκέντρωσης σε όλη τη Γερμανία, όπου κρατούνταν «ανεπιθύμητες» ομάδες, συμπεριλαμβανομένων των Εβραίων και των ομοφυλόφιλων.

Συνολικά, μέχρι και 17 εκατομμύρια άνθρωποι δολοφονήθηκαν συστηματικά από τους Ναζί, συμπεριλαμβανομένων χιλιάδων ομοφυλόφιλων και αμφιφυλόφιλων ανδρών.

Υπολογίζεται ότι οι Ναζί φυλάκισαν περισσότερους από 50.000 ομοφυλόφιλους άνδρες, συμπεριλαμβανομένων περίπου 5.000 έως 15.000 ανδρών που στάλθηκαν σε στρατόπεδα συγκέντρωσης, σύμφωνα με έρευνα του ιστορικού Rüdiger Lautmann.

Το ομοφυλοφιλικό σεξ μεταξύ ανδρών ήταν ήδη παράνομο στη Γερμανία από το 1871, αν και υπό τη ναζιστική κυριαρχία, οι διώξεις κατά των ομοφυλόφιλων ανδρών εντάθηκαν.

Αν και το σεξ μεταξύ γυναικών δεν ήταν επίσημα παράνομο στη ναζιστική Γερμανία, οι ομοφυλόφιλες γυναίκες διώκονταν επίσης.

Ο Benno Gammerl, λέκτορας Queer History στο Goldsmiths του Πανεπιστημίου του Λονδίνου, δηλώνει ότι η δίωξη των λεσβιών είναι «πολύ πιο δύσκολο να εντοπιστεί», επειδή δεν περιλαμβάνονταν στον ποινικό κώδικα και δεν υπήρχε ειδική κατηγοριοποίηση των ομοφυλόφιλων γυναικών στα στρατόπεδα συγκέντρωσης (αν και ορισμένες υποχρεώθηκαν να φορούν ένα μαύρο τριγωνικό σήμα που χρησιμοποιούνταν για να υποδηλώνουν τους «αντικοινωνικούς» κρατούμενους).

Είναι γνωστό ότι και τα τρανς άτομα διώχθηκαν από τους Ναζί, συμπεριλαμβανομένων και των αποστολών τους σε στρατόπεδα συγκέντρωσης.

Σύμφωνα με την Ημέρα Μνήμης των Τρανσέξουαλ, το 1938 το Ινστιτούτο Ιατροδικαστικής συνέστησε να «εξαλειφθεί από τη δημόσια ζωή» το «φαινόμενο του τραβεστί».

Στα ναζιστικά στρατόπεδα συγκέντρωσης, ένα ροζ τρίγωνο χρησιμοποιούνταν για την αναγνώριση ορισμένων ομοφυλόφιλων ανδρών.

Ο Pierre Seel, ένας γκέι επιζών από το στρατόπεδο συγκέντρωσης Schirmeck-Vorbrück κοντά στο Στρασβούργο, ο οποίος απεβίωσε το 2005, καταγράφει ένα τραυματικό περιστατικό στα απομνημονεύματά του.

Aug. 16, 1923: Nazi camp survivor Pierre Seel is born in Hagenau, France. Deported during WWII and tortured for being gay, he became the first Frenchman to testify about anti-gay persecution during this era, and wrote a book on his experiences. pic.twitter.com/7Z37pPJWty

— 100YearsAgoNews (@100YearsAgoNews) August 16, 2023