Στην Σερβία, η πρωτεύουσα Βελιγράδι και πολλές άλλες πόλεις «παρέλυσαν» σήμερα, Παρασκευή, εξαιτίας των μεγάλων φοιτητικών κινητοποιήσεων που συνεχίζονται, καθώς δεκάδες χιλιάδες φοιτητές, μαθητές λυκείου και πολίτες βγήκαν στους δρόμους διαδηλώνοντας για μία ακόμη φορά κατά της διαφθοράς και της αδιαφάνειας.

Σημειώθηκαν τρία επεισόδια κατά τη διάρκεια των αποκλεισμών κεντρικών οδικών αρτηριών, με το σοβαρότερο στο νέο Βελιγράδι, όπου μία οδηγός παρέσυρε με το αυτοκίνητό της μία φοιτήτρια της περιφρούρησης, η οποία χτύπησε το κεφάλι της στο οδόστρωμα και νοσηλεύεται σε νοσοκομείο. Η οδηγός του αυτοκινήτου συνελήφθη και προφυλακίστηκε. Εξαιτίας αυτού του γεγονότος, οι φοιτητές προχώρησαν σε αποκλεισμό οδικού κόμβου μεγάλης κυκλοφορίας.

Να σημειωθεί ότι ανάλογο περιστατικό, δηλαδή παράσυρση φοιτήτριας που διαδήλωνε από αυτοκίνητο, συνέβη και την προηγούμενη εβδομάδα!

Το κάλεσμα των φοιτητών για γενική απεργία – ανυπακοή στην κυβέρνηση βρήκε μεγάλη ανταπόκριση. Η κίνηση στο Βελιγράδι και άλλες πόλεις στην Σερβία ήταν αισθητά μειωμένη, πολλά εμπορικά καταστήματα έμειναν κλειστά, το 80% των σχολείων δεν λειτούργησαν, τα θέατρα ανέβαλαν τις παραστάσεις, οι δικηγόροι δεν παρουσιάστηκαν στα δικαστήρια, ενώ στάση εργασίας πραγματοποίησαν γιατροί και υγειονομικοί υπάλληλοι σε πολλά Κέντρα Υγείας.

Mass protests in the streets of #Belgrade today as a general strike is taking place all over #Serbia 🇷🇸.

For weeks now the country has been gripped by anti-#Vucic protests, following the deathly canopy collapse in Novi Sad which killed 15 people. pic.twitter.com/QNRn4gqE2V

— Thomas van Linge (@ThomasVLinge) January 24, 2025