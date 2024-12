Η Σόφι Χέντιγκερ, μέλος της εθνικής ομάδας snowboard cross (χιονοσανίδα) της Ελβετίας πέθανε σε χιονοστιβάδα στο ορεινό θέρετρο Αρόσα στα ανατολικά της χώρας, ανακοίνωσε (24/12) η ομοσπονδία σκι της Ελβετίας.

Η Χέντιγκερ, 26 ετών, παγιδεύτηκε στη χιονοστιβάδα στο Αρόσα, που βρίσκεται δυτικά του Νταβός, τη Δευτέρα, ανακοίνωσε η ομοσπονδία.

«Είμαστε σοκαρισμένοι και οι σκέψεις μας είναι με την οικογένεια της, στην οποία εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια», δήλωσε ο διευθύνων της ομοσπονδίας Γουόλτερ Ρέουσερ.

Sophie Hediger, a member of Switzerland’s snowboard cross team at the 2022 Beijing Winter Olympics, has died following an avalanche at a mountain resort, the country’s skiing federation said Tuesday.

