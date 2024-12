Ο Damon Anderson είναι κρατούμενος των φυλακών Spring Hill στη Νέα Ζηλανδία.

Τη Δευτέρα νοσηλευόταν φρουρούμενος στο νοσοκομείο Waikato στα βόρεια της χώρας. Έτσι ο Anderson σκέφτηκε πως ήταν μια καλή ευκαιρία να αποδράσει, όπως και έκανε.

Το βίντεο με τη στιγμή της απόδρασής του έχει γίνει ήδη viral. Σε αυτό φαίνεται ο κρατούμενος να φορά μονάχα ένα σορτσάκι.

Αφού σκαρφαλώνει στον τοίχο του κτιρίου, πηδά επάνω σε κολόνα με σκοπό να κατεβεί τους ορόφους.

Κάποια στιγμή σταματάει σκαρφαλώνοντας σε άλλον τοίχο, στη συνέχεια πιάνεται ξανά από την κολόνα και τελικά καταφέρνει να φτάσει στο έδαφος.

Prisoner Damon Houdini Drainpipe Anderson is still on the run in his underpants from The Department Of Corrections and The New Zealand Police. pic.twitter.com/qJrRyDfz1b

— Paul Harvey Predicts 🇳🇿NZ (@HicksKiwi) December 25, 2024