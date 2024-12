Κλιμακώνεται όσο περνούν οι ώρες η νέα σύγκρουση ανάμεσα στον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου και έναν από τους ηγέτες της αντιπολίτευσης, τον Μπένι Γκαντζ που είχε αποχωρήσει από τον κυβερνητικό συνασπισμό.

Ο πρόεδρος του κόμματος της Εθνικής Ενότητας κατηγόρησε τον Νετανιάχου ότι σαμποτάρει τις προσπάθειες επίτευξης συμφωνίας με τη Χαμάς για τους ομήρους που εξακολουθούν να κρατούνται στη Γάζα.

Το ισραηλινό πρωθυπουργικό γραφείο απάντησε σε αυτά τα σχόλια, αναφέροντας ότι: «Ο ενδοτικός Γκαντζ, ο οποίος ζήτησε τον τερματισμό του πολέμου πριν ακόμη μπούμε στη Ράφα, δεν μπορεί να κάνει κήρυγμα στον πρωθυπουργό Νετανιάχου για την ανάγκη εξάλειψης της Χαμάς και την ιερή αποστολή της επιστροφής των ομήρων μας».

«Δεν είναι τυχαίο ότι από τότε που ο Γκαντζ αποχώρησε από την κυβέρνηση για πολιτικούς λόγους, ο πρωθυπουργός κατάφερε ένα θανάσιμο πλήγμα στη Χαμάς, συνέτριψε τη Χεζμπολάχ και ανέλαβε άμεση δράση κατά του Ιράν, κινήσεις που οδήγησαν στην πτώση του καθεστώτος Άσαντ στη Συρία», σημείωσε το ισραηλινό πρωθυπουργικό γραφείο, προσθέτοντας ότι «όσοι δεν βοηθούν την εθνική προσπάθεια, θα πρέπει τουλάχιστον να μην κάνουν κακό».

Δείτε σχετική ανάρτηση για τον πόλεμο των δύο Ισραηλινών πολιτικών:

Gantz to Netanyahu: “You previously sabotaged a potential prisoner exchange deal because of your fear of coalition collapse. Today, we won’t allow that,”

Gantz: Netanyahu Lied to the Public.

In Israel, Benny Gantz, leader of the National Unity Party, sharply criticized Prime… pic.twitter.com/bsXC2rPo80

— Gaza Notifications (@gazanotice) December 22, 2024