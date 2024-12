Το Κοινοβούλιο της Νότιας Κορέας ψήφισε υπέρ της καθαίρεσης του Προέδρου, Γιουν Σουκ Γιολ, με 204 βουλευτές να υποστηρίζουν την πρόταση. Αυτή η ιστορική απόφαση σημαίνει ότι ο Γιουν θα τεθεί άμεσα σε αναστολή καθηκόντων, ενώ ο Πρωθυπουργός Χαν Ντουκ-Σου θα αναλάβει προσωρινά ως υπηρεσιακός πρόεδρος.

Η υπόθεση θα εξεταστεί τώρα από το Συνταγματικό Δικαστήριο, το οποίο θα αποφασίσει αν θα επικυρώσει την αποπομπή ή θα επαναφέρει τον Γιουν στα καθήκοντά του.

Η εν λόγω εξέλιξη έρχεται μετά το φιάσκο της 3ης Δεκεμβρίου, όταν και αποπειράθηκε να κηρύξει στρατιωτικό νόμο, μέτρο που υποχρεώθηκε να πάρει πίσω έξι ώρες αργότερα.

Από τους 300 βουλευτές, οι 204 τάχθηκαν υπέρ της αποπομπής του Γιουν και οι 85 καταψήφισαν τη σχετική πρόταση. Τρεις βουλευτές απείχαν και οκτώ ψηφοδέλτια ήταν άκυρα, σύμφωνα με το αποτέλεσμα που ανακοίνωσε ο πρόεδρος του σώματος.

Ωστόσο, η ψήφος δεν ισούται με άμεση και οριστική απομάκρυνσή του από το αξίωμά. Η διαδικασία της καθαίρεσης μπορεί να διαρκέσει αρκετές εβδομάδες.

BREAKING: South Korean President Yoon Suk Yeol has been impeached by the country’s National Assembly over his attempt to impose martial law, a move that plunged the country into political turmoil https://t.co/1LII2Mle8m pic.twitter.com/vkbX1eQfkB

— Al Jazeera English (@AJEnglish) December 14, 2024