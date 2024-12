Δορυφορικές εικόνες δείχνουν πλοία του ρωσικού πολεμικού ναυτικού να έχουν φύγει από τη ρωσική βάση στην Ταρτούς στις ακτές στη Συρία και ορισμένα από τα πλοία να έχουν ρίξει άγκυρα στα ανοικτά της θάλασσας μετά την ανατροπή καθεστώτος του Μπασάρ αλ Άσαντ από δυνάμεις των ανταρτών.

Μια εικόνα που τραβήχτηκε στις 9 Δεκεμβρίου από την Planet Labs δείχνει τουλάχιστον τρία πλοία του ρωσικού μεσογειακού στόλου, συμπεριλαμβανομένων δύο φρεγατών με κατευθυνόμενους πυραύλους και ενός πετρελαιοφόρου, αγκυροβολημένα περίπου οκτώ μίλια βορειοδυτικά της Ταρτούς. Ο υπόλοιπος στόλος δεν μπόρεσε να εντοπιστεί από δορυφορικές εικόνες.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

Satellite images show that Russian ships are off Syrian coast after leaving Tartus port. Unclear if it is a temporary or a sign that Moscow is to abandon its bases in post-Assad syria pic.twitter.com/QyxfGlZVOt

— Guy Elster (@guyelster) December 10, 2024