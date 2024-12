Τηλεφωνική συνομιλία με τον υπουργό Εξωτερικών του Λιβάνου, Abdallah Bou Habib, είχε ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης. Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας συζητήθηκαν η επόμενη μέρα στη Συρία και η συνεχιζόμενη περιφερειακή αναταραχή.

«Ο Έλληνας υπουργός τόνισε τη σημασία της εφαρμογής των αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και της τήρησης του Διεθνούς Δικαίου», αναφέρεται στην ανακοίνωση και προστίθεται ότι και οι δύο συμφώνησαν να διατηρήσουν τους διαύλους επικοινωνίας μεταξύ των κυβερνήσεων των δύο χωρών, ανοιχτούς.

