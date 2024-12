Όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφο «πόσο μακριά θα πρέπει να φτάσει η Ρωσία κατά τη διάρκεια πιθανών ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων», ο Ζελένσκι απάντησε «Που να πάει η Ρωσία; Ιδανικά τρεις λέξεις. Ρωσία στον διάολο» (σ.σ. Η σύνταξη των φράσεων είναι πιο λιτή από τα ελληνικά).

«Ιδανικά, θα έπρεπε να συνειδητοποιήσει τι κάνει. Μας σκοτώνει, ενώ εμείς αμυνόμαστε και πολεμάμε τον εχθρό. Προς το παρόν, τα σχέδιά μας παραμένουν αμετάβλητα. Φυσικά, θέλουμε πολύ να γίνουμε πιο δυνατοί, ώστε αυτός ο πόλεμος να τελειώσει το 2025. Συγγνώμη για την αντιδιπλωματική γλώσσα» είπε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο Γερμανός καγκελάριος Όλαφ Σολτς κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου, επανέλαβε την άρνησή του να παραδώσει πυραύλους Taurus στην Ουκρανία, αλλά τόνισε τη συνολική σημαντική στρατιωτική υποστήριξη από τη χώρα του.

«Μέχρι τον Δεκέμβριο θα παραδοθεί το έκτο σύστημα Iris-T SLM, καθώς και πρόσθετοι εκτοξευτές για Patriot και περισσότερα αντιαεροπορικά άρματα Gepard. Και το 2025, θα συνεχίσουμε να παραδίδουμε συστήματα αεράμυνας, οβιδοβόλα, μη επανδρωμένα αεροσκάφη αναγνώρισης, πυροβολικό και έξι οπλισμένα ελικόπτερα έρευνας και διάσωσης», δήλωσε ο Σολτς, απευθύνοντας μήνυμα στον Πούτιν: «Έχουμε μεγάλη αντοχή και θα σταθούμε δίπλα στην Ουκρανία για όσο χρειαστεί».

Σημείωσε ότι η Γερμανία έχει παράσχει στην Ουκρανία όχι μόνο συστήματα αεράμυνας, τα οποία συζητούνται ευρέως, αλλά και άλλα «πολύ ισχυρά και επικίνδυνα όπλα», όπως συστήματα πυροβολικού, MLRS, άρματα μάχης διαφόρων τύπων και άλλα. Μέχρι σήμερα έχουν παραδοθεί πέντε συστήματα Iris-T, τρία συστήματα Patriot και πάνω από 50 Gepard.

«Η Γερμανία έχει εξοπλίσει έξι ταξιαρχίες. Αυτό είναι πολύ», δήλωσε ο καγκελάριος, επαναλαμβάνοντας ότι η Γερμανία έχει παραδώσει και υποσχεθεί όπλα συνολικής αξίας 28 δισεκατομμυρίων ευρώ.

«Προφανώς ήταν πάλι υπό την επήρεια ουσιών. Το μόνο που του μένει πλέον είναι να αρχίσει να εκδηλώνει τις απόψεις του με ακρότητες στον αέρα από απόγνωση. Έχει δοκιμάσει ήδη τα πάντα», σχολίασε η Ζαχάροβα, απαντώντας στις εριστικές δηλώσεις του Ουκρανού προέδρου.

«Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι είναι ένας «φτηνός τύπος», ο οποίος όμως έχει κοστίσει πολύ ακριβά στον ουκρανικό λαό», δήλωσε στο TASS η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα.

«Where should Russia go? Preferably, to hell.»

Volodymyr Zelenskyy held a joint press conference with German Chancellor Olaf Scholz in Kyiv. What did the President say:

◼»To end the war in 2025, Ukraine needs to be stronger.»

◼»Ukraine could hit more military targets in the… pic.twitter.com/Hn4oxXAOf7

