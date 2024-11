Η κατάπαυση του πυρός μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ είναι απίθανο να διαρκέσει μακροπρόθεσμα, σύμφωνα με έναν πρώην επικεφαλής της βρετανικής κατασκοπείας.

Ο σερ Ρίτσαρντ ήταν επικεφαλής της MI6 – γνωστής ως «C» – μεταξύ 1999 και 2004.

Όπως αναφέρει το SkyNews, ο πρώην αξιωματούχος, εξήγησε τις ανησυχίες του σχετικά με την πρόσφατα ανακοινωθείσα συμφωνία σε συνέντευξή του στο Politics Hub With Sophy Ridge.

Η κατάπαυση του πυρός μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ τέθηκε σε ισχύ τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης 27 Νοεμβρίου.

Από την έναρξή της, ο κόσμος έχει επιστρέψει στις νότιες περιοχές του Λιβάνου, καθώς το Ισραήλ αρχίζει να αποσύρει τις δυνάμεις του.

Ο σερ Ρίτσαρντ λέει ότι η συμφωνία είναι μια «αναβαπτισμένη εκδοχή μίας συμφωνίας από το 2006», η οποία είχε ως στόχο να κρατήσει τη Χεζμπολάχ μακριά από τα βόρεια σύνορα του Ισραήλ με το Λίβανο.

Αυτό υποτίθεται ότι θα συντονιζόταν από τον ΟΗΕ και τον λιβανέζικο στρατό, αλλά με την πάροδο του χρόνου «δεν έκανε απολύτως τίποτα», πρόσθεσε.

Fascinating interview with the former head of MI6 Sir Richard Dearlove on Sky just now

On the ICC arrest warrants for Bibi and Galant he is pretty ‘unequivocal’. They are “ridiculous” pic.twitter.com/flUrnUKPvv

— We Stand With Israel (@SussexFriends) November 27, 2024