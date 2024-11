Η κυβέρνηση Μπάιντεν επιβεβαίωσε την Τετάρτη ότι μετά την άδεια για χρήση των βαλλιστικών πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς ATACMS, στέλνει στο Κίεβο και νάρκες κατά προσωπικού αψηφώντας τη Συνθήκη της Οττάβα (1999) που της απαγορεύει.

Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Λόιντ Όστιν, μιλώντας σε δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού στο Λάος, ανακοίνωσε ότι η απερχόμενη κυβέρνηση Μπάιντεν θα επιτρέψει στην Ουκρανία να χρησιμοποιήσει νάρκες κατά προσωπικού για να τη βοηθήσει στην αντιμετώπιση των ρωσικών δυνάμεων.

Ο Όστιν δήλωσε ότι τα ρωσικά χερσαία στρατεύματα προπορεύονται στο πεδίο της μάχης οπότε η Ουκρανία έχει «ανάγκη για κινήσεις που μπορούν να βοηθήσουν στην επιβράδυνση αυτής της προέλασης».

Πώς δικαιολογεί την απόφαση ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ

Οι νάρκες κατά προσωπικού έχουν επικριθεί εδώ και καιρό από οργανώσεις και ακτιβιστές επειδή αποτελούν μια παρατεταμένη απειλή για τους αμάχους.

«Οι νάρκες ξηράς που θα προσπαθήσουμε να τους παρέχουμε θα είναι νάρκες που μπορούμε να ελέγξουμε πότε θα ενεργοποιηθούν, πότε θα πυροδοτηθούν (…)», υποστήριξε ο αμερικανός αξιωματούχος για να δικαιολογηθεί.

Η απόφαση αυτή ακολουθεί αυτήν προ ημερών να επιτραπεί η χρήση για να χτυπηθούν στόχοι βαθιά στη ρωσική επικράτεια πυραύλων αμερικανικής κατασκευής μέσης και μακράς εμβέλειας, με τη Μόσχα να διαμηνύει πως θα υπάρξει η «προσήκουσα» ανταπόδοση.

Στην απόφαση αναφέρθηκε πρώτη χθες η εφημερίδα Washington Post.

Οι ΗΠΑ προμηθεύουν επίσης από την αρχή του πολέμου την Ουκρανία με αντιαρματικές νάρκες.

Η Συνθήκη της Οττάβα

Θα πρέπει να σημειώσουμε πως η απόφαση πάρθηκε ενώ βρίσκεται σε ισχύ η Συνθήκη της Οττάβα ή Συνθήκη για την Απαγόρευση των Ναρκών. Είναι συνθήκη, που απαγορεύει πλήρως τις νάρκες κατά προσωπικού. Η συνθήκη υπογράφηκε στην Οττάβα του Καναδά το 1999. Η επίσημη ονομασία της είναι «Συνθήκη για την απαγόρευση της χρήσης, αποθήκευσης, παραγωγής και διακίνησης ναρκών κατά προσωπικού και για την καταστροφή τους» (Convention on the Prohibition of the Use, Stockpiling, Production and Transfer of Anti-Personnel Mines and on their Destruction).

Πάνω από το 80 % των κρατών μελών των Ηνωμένων Εθνών είναι συμβαλλόμενα κράτη, που σημαίνει ότι έχουν επικυρώσει τη σύμβαση. Η Κίνα, η Ρωσία και οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είναι συμβαλλόμενα κράτη.