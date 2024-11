Σκάνδαλο στο αγγλικό ποδόσφαιρο! Ο διαιτητής Ντέβιντ Κόουτι σε βίντεο που κάνει τις τελευταίες μέρες το γύρο των social media, έβριζε χυδαία τον Γιούργκεν Κλοπ, αλλά και την Λίβερπουλ, κάτι που έθεσε τον Άγγλο διαιτητή σε διαθεσιμότητα.

Οι τιμωρίες όμως για τον Κόουτι δεν… σταματούν εδώ, αφού τώρα και η UEFA ανέλαβε δράση. Συγκεκριμένα, απέβαλλε τον Άγγλο ρέφερι από τα ματς του Nations League, που είναι προγραμματισμένα τις επόμενες ημέρες.

Την ίδια ώρα, μετά την PGMOL (αρμόδια για την διαιτησία στην Αγγλία) και η FA (Αγγλική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία) ξεκίνησε έρευνα κατά του διαιτητή μετά τα βίντεο που κυκλοφόρησαν στα social media.

🚨 David Coote dumped by UEFA as backlash to foul-mouthed video leaves «devastated» official’s career in tatters | @johncrossmirror https://t.co/LJSSDxy209 pic.twitter.com/6eHL1hZAyZ

— Mirror Football (@MirrorFootball) November 12, 2024