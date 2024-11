Τουλάχιστον 24 είναι οι νεκροί και περισσότεροι από 40 οι τραυματίες από έκρηξη μιας βόμβας που έγινε σήμερα σε έναν σιδηροδρομικό σταθμό στην πόλη Κουέτα του νοτιοδυτικού Πακιστάν, σύμφωνα με την αστυνομία, αλλά κι άλλους αξιωματούχους που επικαλείται το Reuters.

Το Πακιστάν βρίσκεται αντιμέτωπο με μία σειρά επιθέσεων από αποσχιστές ενόπλους στο νότο της χώρας, αλλά κι ένοπλους ισλαμιστές στα βορειοδυτικά της χώρας.

Ο γενικός αστυνομικός διευθυντής του Μπαλουτσιστάν Μουζάμ Ζαχ Ανσαρί δήλωσε ότι 24 άνθρωποι είναι νεκροί από την έκρηξη της βόμβας, μέχρι τώρα.

“Ο στόχος ήταν στρατιωτικό προσωπικό από τη Σχολή Πεζικού”, ενώ αρκετοί από τους τραυματίες είναι σε κρίσιμη κατάσταση, πρόσθεσε ο ίδιος.

“Μέχρι τώρα 44 τραυματισμένοι έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο”, δήλωσε στο Reuters ο Δρ Ουασίμ Μπέιγκ, εκπρόσωπος του νοσοκομείου.

