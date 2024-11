Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου απέλυσε το βράδυ της Τρίτης τον υπουργό Άμυνας Γιοάβ Γκαλάντ, αντικαθιστώντας τον με τον Ισραέλ Κατζ, έναν 69χρονο βουλευτή του Λικούντ, ο οποίος είναι υπουργός Εξωτερικών από το 2019.

Ο Κατζ θεωρείται σύμμαχος του Νετανιάχου, ο οποίος θα είναι πιο υποτακτικός, σε αντίθεση με τον Γκαλάντ, του οποίου η σχέση με τον επί χρόνια ηγέτη γινόταν όλο και πιο εχθρική καθώς συνεχίζονταν οι πόλεμοι στη Γάζα και τον Λίβανο σύμφωνα με το Al Jazeera.

«Θα συνεργαστούμε για να οδηγήσουμε το αμυντικό σώμα στη νίκη επί των εχθρών μας και να επιτύχουμε τους στόχους του πολέμου: την επιστροφή όλων των ομήρων ως την πιο σημαντική ηθική αποστολή, την καταστροφή της Χαμάς στη Γάζα, την ήττα της Χεζμπολάχ στον Λίβανο, τον περιορισμό της ιρανικής επιθετικότητας και την ασφαλή επιστροφή των κατοίκων του βορρά και του νότου στα σπίτια τους», ανέφερε ο Κατζ σε δήλωσή του μετά τον διορισμό του.

Μετά την ανακοίνωση της νίκης του Ντόναλντ Τραμπ στις προεδρικές εκλογές την Τετάρτη, ο Κατζ έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι από κοινού, οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ «θα ενισχύσουν τη συμμαχία ΗΠΑ-Ισραήλ, θα φέρουν πίσω τους ομήρους και θα παραμείνουν σταθεροί για να νικήσουν τον άξονα του κακού με επικεφαλής το Ιράν».

Congratulations to President-Elect @realDonaldTrump on his historic victory. Together 🇮🇱🇺🇸, we’ll strengthen the US-Israel alliance, bring back the hostages, and stand firm to defeat the axis of evil led by Iran. #BringThemHome #USIsraelAlliance pic.twitter.com/aEYfttfPt1

Ένας σκληροπυρηνικός ισραηλινός πολιτικός, ο Κατζ είναι μακροχρόνιος σύμμαχος του Νετανιάχου. Έχει αναλάβει διάφορα υπουργικά χαρτοφυλάκια από το 2003, μεταξύ των οποίων η γεωργία, οι μεταφορές, οι μυστικές υπηρεσίες, η ενέργεια, τα οικονομικά και δύο φορές, οι εξωτερικές υποθέσεις.

Ο Κατζ γεννήθηκε το 1955 στην πόλη Άσκελον, μια πόλη που χτίστηκε όχι μακριά από το παλαιστινιακό χωριό Ματζτάλ, το οποίο ερημώθηκε κατά τη Νάκμπα του 1948.

Ο Κατζ κατατάχθηκε στο στρατό το 1973, όπου υπηρέτησε ως αλεξιπτωτιστής για τέσσερα χρόνια. Μετά την απόλυσή του, σπούδασε στο Εβραϊκό Πανεπιστήμιο της Ιερουσαλήμ.

Διεκδίκησε ανεπιτυχώς μια θέση στο ισραηλινό κοινοβούλιο, την Κνέσετ, το 1992 και ξανά το 1996. Το 1998, κέρδισε τελικά μια έδρα και έκτοτε έχει υπηρετήσει σε διάφορες επιτροπές.

Το 2007, η ισραηλινή αστυνομία εισηγήθηκε να δικαστεί για απάτη και απιστία για πολιτικούς διορισμούς όταν ήταν υπουργός Γεωργίας. Η έρευνα έκλεισε από τον τότε γενικό εισαγγελέα.

Ορισμένες από τις αποφάσεις του στην κυβέρνηση έχουν θεωρηθεί επωφελείς για την υπερσυντηρητική ορθόδοξη κοινότητα του Ισραήλ και τους ακροδεξιούς εποίκους της χώρας. Θεωρείται σε μεγάλο βαθμό ως ένα πρόσωπο που θα υποταχθεί στο όραμα του Νετανιάχου για τη χώρα και την ευρύτερη περιοχή, το οποίο, σύμφωνα με αναλυτές, θα μπορούσε να περιλαμβάνει περαιτέρω εκτοπισμό και εθνοκάθαρση στη Γάζα και τη Δυτική Όχθη και την ερήμωση του νότιου Λιβάνου.

Σε αντίθεση με τον Γκάλαντ, ο Κατζ είναι μια σχετικά περιφερειακή φιγούρα στις σχέσεις ΗΠΑ-Ισραήλ.

Ο Γκάλαντ είχε φτάσει να στηρίζεται από την κυβέρνηση Μπάιντεν ως φωνή της λογικής που επικεντρώθηκε στην επιστροφή των Ισραηλινών αιχμαλώτων στη Γάζα και στον τερματισμό του πολέμου.

Ο Κατζ, αντίθετα, συγκρούστηκε τακτικά με τα Ηνωμένα Έθνη. Ήταν ένας από τους πρωτεργάτες πίσω από την προσπάθεια του Ισραήλ να πείσει τη διεθνή κοινότητα να αποχρηματοδοτήσει την UNRWA, την οποία η Κνεσέτ απαγόρευσε να εργάζεται στην Ανατολική Ιερουσαλήμ τον περασμένο μήνα.

Τον Οκτώβριο, ανακοίνωσε ότι ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες ήταν ανεπιθύμητος στο Ισραήλ.

Δημοσίευσε στο Twitter μια εικόνα του Γκουτέρες που είχε υποστεί photoshop και γονάτιζε μπροστά στον ανώτατο ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμεϊνί.

Five citizens were murdered this morning by direct fire from Hezbollah towards the Israeli town of Metula, including an Israeli farmer and four foreign workers. I send my condolences to the families.

UN Secretary-General @antonioguterres did not bother to condemn Hezbollah or… pic.twitter.com/5at8sCnbcS

— ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) October 31, 2024