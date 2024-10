O αγαπημένος ηθοποιός, Τομ Χανκς, βρέθηκε τη Δευτέρα καλεσμένος στο podcast «On Purpose with Jay Shetty». Στην εκπομπή ο ηθοποιός μίλησε με ειλικρίνεια για την ανατροφή τον παιδιών του, αλλά και τα λάθη που έκανε σε σχέση με αυτή.

‘Knothead’ Tom Hanks admits he ‘made every mistake’ as a father https://t.co/MUzdeE5Leh pic.twitter.com/tik9YT66hb

— Page Six (@PageSix) October 30, 2024