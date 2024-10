Απίστευτη είναι η καταστροφή που έχουν προκαλέσει οι πλημμύρες στην Ισπανία, ενώ ο αριθμός των νεκρών έχει φτάσει τους 72.

Καταρρακτώδεις βροχές πλημμύρισαν δρόμους και περιοχές προκαλώντας θανάτους και υλικές ζημιές.

Πολλά ήταν τα αυτοκίνητα που έχουν παρασυρθεί και στοιβαχθεί το ένα πάνω στο άλλο.

Οι ισπανικές αρχές συμβούλεψαν τους πολίτες να αποφύγουν οποιαδήποτε μετακίνηση δεν κρίνεται απαραίτητη και να μείνουν σπίτι.

Οι τοπικές αρχές στη Βαλένθια ανέφεραν ότι τουλάχιστον 70 άτομα έχουν χάσει τη ζωή τους, ενώ ανάμεσά τους είναι και παιδιά. Το κεντρικό κυβερνητικό γραφείο της Καστίλλη-Λα Μάντσα προσέθεσε δύο ακόμα άτομα στο τραγικό απολογισμό.

Δεκάδες είναι τα βίντεο που δείχνουν ανθρώπους να έχουν παγιδευτεί στις πλημμυρισμένες περιοχές. ενώ μερικοί από αυτούς φαίνεται να κρέμονται από δέντρα για να μην παρασυρθούν από τα ορμητικά νερά.

Οι αρχές συνεχίζουν την προσπάθεια απεγκλωβισμού κατοίκων, ενώ γίνεται χρήση ελικοπτέρων.

Η ισπανική κυβέρνηση ανακοίνωσε σήμερα τριήμερο εθνικό πένθος μετά τις σφοδρές πλημμύρες που προκάλεσαν τουλάχιστον 72 θανάτους στη νοτιοανατολική Ισπανία, σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις.

Το τριήμερο πένθος θα ξεκινήσει αύριο Πέμπτη, 31 Οκτωβρίου και θα διαρκέσει έως το Σάββατο, 2 Νοεμβρίου, δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Άνχελ Βίκτορ Τόρες, υπουργός Εδαφικής Πολιτικής, ο οποίος πρόσθεσε πως ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ θα μεταβεί στο σημείο αύριο.

Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ ανακοίνωσε ότι οι καταιγίδες μπορεί να μην έχουν τελειώσει, καθώς οι μετωρολόγοι έχουν προβλέψει νέες βροχοπτώσεις.

Μεταξύ άλλων τόνισε ότι «είμαστε ενωμένοι και φτιάχνουμε ξανά τους δρόμους και τις γέφυρες», ενώ προσέθεσε ότι «η Ισπανία είναι μαζί σας».

Συγκλονιστικές είναι οι μαρτυρίες των πολιτών που βρέθηκαν στο επίκεντρο της καταστροφής.

«Χθες ήταν η χειρότερη μέρα της ζωής μου», δήλωσε ο Ricardo Gabaldon, δήμαρχος της Utiel, μιας πόλης στη Βαλένθια, στο εθνικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο RTVE. Είπε ότι αρκετοί άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται στην πόλη του.

«Παγιδευτήκαμε σαν τα ποντίκια. Αυτοκίνητα και κοντέινερ με σκουπίδια κυλούσαν στους δρόμους. Το νερό ανέβαινε στα τρία μέτρα», ανέφερε.

Catastrophic flooding in the Valencia region, Spain 🇪🇸

• 491mm of rain fell in Chiva in just 8 hours, including 160mm in just 1 hour.

• More than a year’s worth of rain in less than 24 hours.

• At least 51 people have died, this number will rise.pic.twitter.com/hpWhNRGh3n

— Official Weather UK 🍂 (@Official_WXUK) October 30, 2024