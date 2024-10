Σε μια αποκάλυψη προέβη η μεγάλη σκανδιναβική εφημερίδα Aftonbladet, σύμφωνα με την οποία η αστυνομία της Σουηδίας ερευνά υπόθεση βιασμού σε ξενοδοχείο στο κέντρο της Στοκχόλμης το βράδυ της Πέμπτης (10/10).

Ειδικοί βρέθηκαν το πρωί της Δευτέρας (14/10) στο ξενοδοχείο, στο οποίο το ίδιο διάστημα διέμενε ο Κιλιάν Εμπαπέ με την παρέα του, προκειμένου να εξετάσουν τον χώρο και να συλλέξουν στοιχεία.

