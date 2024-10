Η βρετανική αστυνομία ανακοίνωσε σήμερα ότι δέχτηκε 40 νέες καταγγελίες που σχετίζονται με τον πρώην ιδιοκτήτη του Harrods Μοχάμεντ Aλ Φαγιέντ και με άλλους μετά τις καταγγελίες πολλών γυναικών εις βάρος του εκλιπόντος επιχειρηματία για σεξουαλική κακοποίηση και βιασμό που διατυπώθηκαν στο πλαίσιο ενός ντοκιμαντέρ του BBC.

Τον Σεπτέμβριο η βρετανική αστυνομία απηύθυνε έκκληση προς όποιον τυχόν έχει να καταγγείλει κάτι εναντίον του Μοχάμεντ Αλ Φαγιέντ να επικοινωνήσει με τις Αρχές και δεσμεύτηκε ότι θα ασκηθούν διώξεις μετά τις καταγγελίες.

«Από τότε που προβλήθηκε το ντοκιμαντέρ και μετά την πρόσφατη έκκλησή μας αστυνομικοί έχουν δεχτεί πολυάριθμες πληροφορίες, κυρίως που συνδέονται με τις ενέργειες του Μοχάμεντ Αλ Φαγιέντ, αλλά κάποιες και με ενέργειες άλλων», δήλωσε ο Στίβεν Κλέιμαν, ο επικεφαλής του τμήματος ειδικού εγκλήματος της Μητροπολιτικής Αστυνομίας.

Οι νέες καταγγελίες αφορούν 40 θύματα και καλύπτουν αδικήματα – ανάμεσά τους σεξουαλικές επιθέσεις και βιασμούς – κατά το διάστημα από το 1979 έως το 2013, αναφέρει η αστυνομία σε ανακοίνωσή της.

BREAKING: 40 new allegations have been made since the broadcast of the documentary into Mohamed Al Fayed’s alleged abuse, according to the Metropolitan Police. https://t.co/PAiZ4D1jU3

📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/abiw45wSWN

— Sky News (@SkyNews) October 11, 2024