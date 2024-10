Τουλάχιστον 24 άνθρωποι σκοτώθηκαν, ανάμεσά τους πολλά παιδιά και άλλοι 93 τραυματίστηκαν από βομβαρδισμό του Ισραήλ, σε ένα τζαμί και ένα σχολείο που φιλοξενούσαν εκτοπισμένους στη Λωρίδα της Γάζας νωρίς το πρωί της Κυριακής, ανακοίνωσε το γραφείο μέσων ενημέρωσης της κυβέρνησης της Χαμάς στη Γάζα, μεταδίδει το Reuters.

Τα πλήγματα στο τέμενος και το σχολείο, κοντά στο νοσοκομείο Αλ-Aκσα στην Ντέιρ αλ-Μπάλα στην κεντρική Λωρίδα της Γάζας, σημειώθηκαν καθώς ο πόλεμος του Ισραήλ στον θύλακα πλησιάζει στην πρώτη του επέτειο.

Στη δική του ανακοίνωση, ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι έπληξε «κέντρο διοίκησης και ελέγχου» του παλαιστινιακού κινήματος Χαμάς, που ήταν μέσα στο σχολείο και το τέμενος, χωρίς ωστόσο να παρέχει κάποια απόδειξη.

The Government Media Office in Gaza reports:

⭕ «The Israeli occupation army has committed two brutal massacres in the central governorate by shelling a mosque and a school that were sheltering displaced persons, resulting in 24 martyrs so far and 93 injured.»

⭕ «These… pic.twitter.com/5L5a62DfWJ

— Quds News Network (@QudsNen) October 6, 2024