Ο Παναθηναϊκός ετοιμάζεται να υποδεχθεί τον Ολυμπιακό σε λίγη ώρα στο ΟΑΚΑ, για το μεγάλο ντέρμπι της 7ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.

Περίπου μία ώρα πριν από την έναρξη της αναμέτρησης, έγινε γνωστή η ενδεκάδα που επέλεξε ο Ντιέγκο Αλόνσο για το ματς με τον «αιώνιο» αντίπαλο.

Πρόβλημα της τελευταίας στιγμής με τον Μπαρτολομέι Ντραγκόφσκι, με αποτέλεσμα να πάρει φανέλα βασικού ο Γιούρι Λοντίγκιν. Οι Μπάλντοκ, Ίνγκασον, Γεντβάι και Μλαντένοβιτς τετράδα στην άμυνα. Αράο και Τσέριν θα αγωνιστούν στον άξονα, ενώ οι Τετέ-Τζούριτσιτς στα άκρα και ο Μπακασέτας πίσω από τον προωθημένο Ιωαννίδη.

Our starting 11 for today’s game against Olympiacos.#Panathinaikos #PAOFC #slgr#StoiximanSuperLeague #PAOOLY pic.twitter.com/8fXgOgS9hB

— Panathinaikos F.C. (@paofc_) October 6, 2024