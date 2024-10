Την πολιτική του Τζο Μπάιντεν επέκρινε για ακόμη μία φορά, ο υποψήφιος πρόεδρος των Ρεπουμπλικανών, Ντόναλντ Τραμπ.

Ο πρώην πρόεδρος κατηγόρησε τον απερχόμενο για τις συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή κατά τη διάρκεια προεκλογικής συγκέντρωσης το απόγευμα της Τρίτης στο Waunakee του Ουισκόνσιν, αρκετές ώρες μετά την ολοκλήρωση της πυραυλικής επίθεσης του Ιράν στο Ισραήλ.

«Το Ιράν εκτόξευσε 181 βαλλιστικούς πυραύλους εναντίον του Ισραήλ. Εγώ μιλάω για τον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο εδώ και πολύ καιρό και δεν θέλω να κάνω προβλέψεις γιατί οι προβλέψεις πάντα επαληθεύονται», είπε ο Τραμπ, τονίζοντας πως αν ήταν ο ίδιος επικεφαλής, η επίθεση της Τρίτης στο Ισραήλ «δεν θα είχε συμβεί ποτέ».

«Και δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι το Ιράν θέλει απεγνωσμένα να γίνει πρόεδρος η Κάμαλα Χάρις… γιατί ξέρουν ότι όσο είναι στην εξουσία, μπορούν να εκμεταλλευτούν την Αμερική… Αν ήμουν εγώ επικεφαλής η σημερινή επίθεση στο Ισραήλ δεν θα είχε συμβεί ποτέ…

Αν κερδίσω θα έχουμε ξανά ειρήνη στον κόσμο… Και αν η Κάμαλα πάρει άλλα τέσσερα χρόνια, ο κόσμος θα γίνει καπνός».

President Trump in Waunakee, Wisconsin discussing the Iran missile strike against Israel:

«And it’s no surprise that Iran desperately wants Kamala Harris to be president…because they know as long as she’s in power, they can take advantage of America…If I were in charge… pic.twitter.com/oZ868JhLrQ

— Paul Villarreal (AKA Vince Manfeld) (@AureliusStoic1) October 1, 2024