Μια από τις πλέον σημαντικές μορφές του αποκαλούμενου «λευκού blues», ο Ελληνοαμερικανός κιθαρίστας και τραγουδιστής Νικ Γκραβενίτης έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 85 ετών, όπως ανακοίνωσε η οικογένειά του μέσω Facebook.

Το μουσικό ταξίδι του Νικ Γραβενίτης

Ο Γραβενίτης είναι αυτός ο οποίος έγραψε το τραγούδι «Born in Chicago» το οποίο έγινε το εναρκτήριο κομμάτι στο ντεμπούτο άλμπουμ της μπάντας του Πολ Μπάτερφιλντ. Με τον κιθαρίστα Μάικλ Μπλούμφιλντ έγραψε μαζί το ομώνυμο κομμάτι του δεύτερου άλμπουμ τους, East-West. Το συγκρότημα μπήκε στο Rock and Roll Hall of Fame το 2015.

Στα μέσα της δεκαετίας του 1960 εγκαταστάθηκε στο Σαν Φρανσίσκο και το 1967 με τον Μπλούμφιλντ σχημάτισε τους Electric Flag και ταυτόχρονα βοήθησε αρκετούς νέους καλλιτέχνες της εποχής. Μεταξύ των μουσικών με τους οποίους συνεργάστηκε είναι και η Τζάνις Τζόπλιν με το το πρώτο συγκρότημα της , τους Kozmic Blues Band. Μάλιστα, έγραψε πολλά τραγούδια για την θρυλική ταγουδίστρια, όπως το «Work me Lord» και το «Buried Alive in Blues».

Ο Γκραβενίτης ήταν ο τραγουδιστής των επανασχηματισμένων Big Brother and the Holding Company (χωρίς την Τζόπλιν) από το 1969 έως το 1972. Ο μουσικός συνεργάστηκε επίσης εκτενώς με τον Τζον Σιπολίνα μετά την παραγωγή του πρώτου άλμπουμ των Quicksilver Messenger Service. Αυτός και ο Σιπολίνα σχημάτισαν την Nick Gravenites-John Cipollina Band, η οποία περιόδευσε σε όλη την Ευρώπη.

Ο Γκραβενίτης έκανε την παραγωγή της ποπ επιτυχίας «One Toke Over the Line» για τους Brewer & Shipley και του άλμπουμ «Right Place, Wrong Time» για τον Ότις Ρας, για το οποίο ήταν υποψήφιος για βραβείο Grammy. Μαζί με τον Τζον Καν έκαναν την παραγωγή του 1970 στο άλμπουμ «Not Mellowed with Age», των Southern Comfort. Ο Γκραβενίτης χρησιμοποίησε συχνά τον πιανίστα Πιτ Σίαρς στο συγκρότημά του Animal Mind, μεταξύ άλλων στο άλμπουμ Blue Star του 1980, στο οποίο ο Σίαρς έπαιξε πλήκτρα και μπάσο.

Στις αρχές της δεκαετίας του 1980, ο εκλιπόν τότε έπαιξε και ηχογράφησε με μια περιστρεφόμενη ομάδα μουσικών της περιοχής του κόλπου του Σαν Φρανσίσκο που έπαιζαν ροκ, μπλουζ και σόουλ και ονομαζόταν Usual Suspects. Το πρώτο τους άλμπουμ, «The Usual Suspects», κυκλοφόρησε το 1981. Στις δεκαετίες του 1980 και του 1990, ο μουσικός έπαιξε με τον Σιπολίνα ως Thunder and Lightning.

Ο Γκραβενίτης και ο Sears έπαιξαν μαζί μπροστά σε 100.000 ανθρώπους την Ημέρα της Γης το 1990 στο Crissy Field του Σαν Φρανσίσκο. Ο Sears τον συνόδευσε επίσης σε μια περιοδεία στην Ελλάδα. Ο Γκραβενίτης συνέχισε να εμφανίζεται στη βόρεια Καλιφόρνια. Το τραγούδι του «Born in Chicago» τιμήθηκε από το Blues Hall of Fame το 2003. Περιόδευσε με τους Chicago Blues Reunion και με μια νέα μπάντα, την Electric Flag Band.

Από την Αρκαδία στις ΗΠΑ

O Νικ Γκραβενίτης γεννήθηκε στο Σικάγο το 1938 από οικογένεια, που είχε μεταναστεύσει στις ΗΠΑ από το Παλαιοχώρι Αρκαδίας. Στο Πανεπιστήμιο του Σικάγο γνώρισε τους Πολ Μπάτερφιλντ και Μάικλ Μπλούμφιλντ, μυήθηκε στη μπλουζ μουσική και έμαθε κιθάρα.