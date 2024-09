Η Τουρκία άρχισε έρευνα για το θάνατο της Αμερικανοτουρκάλας ακτιβίστριας που πυροβολήθηκε από ισραηλινά στρατεύματα στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη και θα ζητήσει την έκδοση διεθνών ενταλμάτων σύλληψης, ανακοίνωσε σήμερα η Άγκυρα.

Η σορός της γυναίκας, της Αϊσενούρ Εζγκί Εϊγκί, 26 ετών, θα φθάσει αύριο, Παρασκευή, στην Τουρκία, ανακοίνωσε το υπουργείο Εξωτερικών.

Το τουρκικό υπουργείο ανέφερε πως η γυναίκα «στοχοθετήθηκε και σκοτώθηκε εσκεμμένα από Ισραηλινούς στρατιώτες στη διάρκεια ειρηνικής διαδήλωσης αλληλεγγύης προς τους Παλαιστινίους».

«Θα καταβάλουμε κάθε προσπάθεια για να διασφαλίσουμε ότι αυτό το έγκλημα δεν θα μείνει ατιμώρητο», πρόσθεσε.

Το Ισραήλ έχει δηλώσει πως είναι πολύ πιθανό στρατιώτες του να έριξαν τον πυροβολισμό που τη σκότωσε, όμως υπογραμμίζει πως οι στρατιώτες δεν είχαν πρόθεση να την σκοτώσουν.

Πηγή στο τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών είπε ότι αναμένεται πως η σορός της Εϊγκί θα μεταφερθεί αεροπορικώς από το Τελ Αβίβ στο Μπακού απόψε και αύριο, Παρασκευή, το πρωί στην Κωνσταντινούπολη. Αναμένεται να ταφεί στην πόλη Ντιντίμ (Δίδυμα), στην τουρκική ακτή του Αιγαίου.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

Türkiye says the body of American activist Ezgi Eygi, killed by Israeli forces in the West Bank, will arrive in the country on Friday

‘We once again condemn this murder committed by the genocidal Netanyahu Government. We will make every effort to ensure that this crime does not… pic.twitter.com/h7gWilYRLD

— Anadolu English (@anadoluagency) September 12, 2024