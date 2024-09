Δεν είναι άγνωστο ότι οι φυλακές του Ισραήλ αποτελούν τόπο μαρτυρίου για τους Παλαιστίνιους που κρατούνται εκεί – χωρίς πολλές φορές να τους έχουν αποδοθεί κατηγορίες.

Η ισραηλινή εφημερίδα Haaretz παρουσίασε αποκαλυπτικά πλάνα από τις φυλακές Μεγκίντο, με τις ισραηλινές αρχές να κάνουν κυνικά λόγο για «άσκηση ρουτίνας».

Η Παλαιστινιακή Ένωση Κρατουμένων (PPS) κάλεσε τα Ηνωμένα Έθνη να ξεκινήσουν ανεξάρτητη έρευνα μετά τη δημοσίευση του συγκλονιστικού βίντεο που καταγράφει τα βάναυσα βασανιστήρια Παλαιστίνιων κρατούμενων από τις ισραηλινές δυνάμεις.

Το βίντεο, το οποίο προβλήθηκε χθες, απεικονίζει Παλαιστίνιους κρατούμενους στις φυλακές Μεγκίντο να δέχονται επίθεση από αστυνομικά σκυλιά, ενώ τα χέρια τους είναι δεμένα πίσω από την πλάτη τους και βρίσκονται πεσμένοι μπρούμυτα στο έδαφος.

Τα πλάνα που ανάρτησε η Haaretz κάνουν τον γύρο του διαδικτύου και των διεθνών ΜΜΕ:

Video footage of Palestinian prisoners being mistreated and humiliated by Israeli security officers has been released online by Israeli newspaper Haaretz.

The footage shows inmates at the Megiddo Prison in northern Israel being handcuffed and lying face down whilst a guard runs… pic.twitter.com/rgoAtedUV2

— TRT World (@trtworld) September 7, 2024