Αντιπροσωπεία της Χαμάς βρίσκεται καθ’ οδόν για το Κάιρο όπου διεξάγονται διαπραγματεύσεις με στόχο την επίτευξη συμφωνίας για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, αλλά δεν θα μετάσχει σε αυτές, δήλωσε σήμερα στέλεχος της παλαιστινιακής οργάνωσης στο AFP.

«Η αντιπροσωπεία θα συναντηθεί με υψηλόβαθμους αξιωματούχους των αιγυπτιακών υπηρεσιών πληροφοριών για να ενημερωθεί για τις τελευταίες εξελίξεις στις διαπραγματεύσεις που διεξάγονται (…) Αυτό δεν σημαίνει ότι η Χαμάς θα μετάσχει σε αυτές τις διαπραγματεύσεις», σημείωσε το στέλεχος αυτό, το οποίο ζήτησε να μην κατονομαστεί.

A senior Hamas official confirmed to AFP on Saturday that a delegation from the terror organization was headed to Cairo but noted that it would not participate in ceasefire talks.

