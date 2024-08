Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν θα μεταβεί αύριο Σάββατο στο Ισραήλ για να συνεχίσει τις διπλωματικές προσπάθειες με στόχο την επίτευξη μιας συμφωνίας για την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα και την απελευθέρωση των ομήρων, ανακοίνωσε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Ο Μπλίνκεν θα αναχωρήσει αύριο και θα επιδιώξει «να καταλήξει σε μια συμφωνία» με βάση την πρόταση που παρουσίασαν νωρίτερα σήμερα οι ΗΠΑ στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις στην Ντόχα.

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίες αναμένεται ότι θα συναντηθεί με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου την Δευτέρα, σύμφωνα με έναν Ισραηλινό αξιωματούχο. Η ίδια πηγή είπε ότι η ισραηλινή αντιπροσωπεία στην Ντόχα θα επιστρέψει απόψε στο Ισραήλ.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν δήλωσε σήμερα ότι «είμαστε πιο κοντά από ποτέ» σε μια κατάπαυση του πυρός στη Γάζα «αλλά δεν είμαστε ακόμη εκεί», καθώς οι διήμερες διαπραγματεύσεις στην Ντόχα διεκόπησαν μέχρι την επόμενη εβδομάδα.

«Δεν θέλω να το γρουσουζέψω… Μπορεί να έχουμε κάτι. Αλλά δεν είμαστε ακόμα εκεί», τόνισε ο Μπάιντεν σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο του Λευκού Οίκου.

«Είμαστε πολύ, πολύ πιο κοντά από ό,τι πριν από τρεις μέρες. Γι’ αυτό, κάντε τον σταυρό σας», συμπλήρωσε.

Over the last 48 hours in Doha, the United States, Egypt, and Qatar have engaged in intensive talks as mediators to reach an agreement for a ceasefire and release of hostages and detainees.

These talks were serious and constructive.

Senior officials from our governments will…

— President Biden (@POTUS) August 16, 2024