Η Βιρτζίνια Κάθριν «Τζίνα» Ρόουλαντς, η σύζυγος του σκηνοθέτη Τζον Κασσαβέτη, έφυγε από τη ζωή την Τετάρτη (14/8) σε ηλικία 94 ετών.

Η θρυλική αμερικανίδα ηθοποιός -βραβευμένη με δύο Χρυσές Σφαίρες, τέσσερα Emmy και δυο φορές υποψήφια για Όσκαρ για την ενσάρκωση ισχυρών χαρακτήρων ή γυναικών με σοβαρά προβλήματα υγείας σε φιλμ όπως τα «Gloria» (1980) και «A Woman Under the Influence» (1974) που είχε σκηνοθετήσει ο ελληνοαμερικανός σύζυγός της- πέθανε περιτριγυρισμένη από μέλη της οικογένειάς της στο σπίτι της στο Ίντιαν Γουέλς της Καλιφόρνια, σύμφωνα με το TMZ .

Τον θάνατό της επιβεβαίωσε ο γιος της, Νικ Κασσαβέτης, στο Entertainment Weekly.

Gena Rowlands, whose seminal and fearless performance in “A Woman Under the Influence” inspired a generation and who starred in many other John Cassavetes features and the romance “The Notebook,” died Wednesday in Indian Wells, Calif. She was 94.

