Μετά τους Νάτσο και Ομπαμεγιάνγκ, έτοιμη για το «μπαμ» με Πάολο Ντιμπάλα είναι η Αλ-Καντσία του Μίτσελ!

Οι Σαουδάραβες είναι έτοιμη να ενεργοποιήσουν την ρήτρα των 12 εκατομμυρίων ευρώ που έχει ο Αργεντινός στη Ρόμα και να τον εντάξουν στο δυναμικό τους.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με δημοσιογράφο του Foot Mercato, ο σύλλογος τα έχει βρει με τον παίκτη για συμβόλαιο 15 εκατομμυρίων ευρώ ανά έτος για τα επόμενα τρία χρόνια, αναμένεται να πληρώσει τη ρήτρα στη Ρόμα και απομένουν οι τελευταίες λεπτομέρειες πριν την αναχώρηση του Ντιμπάλα για την Σαουδική Αραβία.

