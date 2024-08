Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν σήμερα ότι διέταξαν την απομάκρυνση του μη αναγκαίου προσωπικού τους από το Μπανγκλαντές, για προληπτικούς λόγους, μετά τις ογκώδεις διαδηλώσεις που οδήγησαν στην παραίτηση της πρωθυπουργού Σεΐχ Χασίνα.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ανέφερε ότι έδωσε αυτήν την εντολή την Δευτέρα, διευκρινίζοντας ότι η αμερικανική πρεσβεία θα παραμείνει ανοιχτή, αλλά με περιορισμένες δυνατότητες λειτουργίας.

Η Ουάσινγκτον είχε προειδοποιήσει από τον περασμένο μήνα τους Αμερικανούς να μην ταξιδεύουν στο Μπανγκλαντές, επικαλούμενη τις ταραχές, την εγκληματικότητα και την τρομοκρατία.

Dhaka- ISKCON temple which was recently attacked and burnt in Dhaka, the capital of Bangladesh.

This is the same ISKCON temple which fed more than 2 lakh people daily for 6 months when Bangladesh was newly formed.

No sense of gratitude.

From @Sudanshutrivedi

