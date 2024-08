Μπορεί να κατέκτησε ένα ασημένιο ολυμπιακό μετάλλιο στο Παρίσι 2024, ωστόσο η εμφάνισή του στους Αγώνες κάνει τον γύρο του κόσμου για διαφορετικό λόγο.

Ο λόγος για τον Τούρκο αθλητή της σκοποβολής Γιουσούφ Ντικέτς, ο οποίος αγωνίστηκε στα 10 μέτρα αεροβόλο μεικτό, στο πλευρό της Σεβάλ Ιλαϊντά Ταρχάν.

Σε ένα άθλημα όπου πολλοί αγωνιζόμενοι χρησιμοποιούν διάφορα εξαρτήματα (π.χ. ειδικά γυαλιά, ωτασπίδες) για να μεγιστοποιήσουν την απόδοσή τους, ο Ντικέτς εμφανίστηκε φορώντας απλά γυαλιά οράσεως, κάτι που εντυπωσίασε τους χρήστες στα social.

insane aura

51-yr old Yusuf Dikec of Turkey shows up to the Olympics for shooting without special lenses…

without ear protection…

hand in his pocket & both eyes open…

and casually takes home a silver medal pic.twitter.com/qRB3kwRZmz

— Warren Sharp (@SharpFootball) July 31, 2024