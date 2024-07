Toν Μπενιαμίν Νετανιάχου προλογίζει ο πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων Μάικ Τζόνσον των Ρεπουμπλικάνων, ο οποίος και απηύθυνε την πρόσκληση στον Ισραηλινό πρωθυπουργό να παραστεί στο Κογκρέσο.

Λίγο πριν ξεκινήσει την ομιλία του ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, ο αρχηγός της πλειοψηφίας στη Γερουσία, Τσακ Σούμερ των Δημοκρατικών δήλωσε ότι «Ο πρωθυπουργός πρέπει να καταστήσει την επιστροφή των ομήρων στην πατρίδα κορυφαία προτεραιότητα και υπόσχομαι στις οικογένειες ότι αυτό θα του πω», προσθέτοντας ότι έχει συναντηθεί προσωπικά με πολλές από αυτές τις οικογένειες τις τελευταίες ημέρες και τους μήνες μετά την επίθεση στο Ισραήλ.

Στην ομιλία παρευρέθηκε να παρακολουθήσει τον σύζυγό της η Σάρα Νετανιάχου και άλλοι καλεσμένοι τόσο του γραφείου του πρωθυπουργού του Ισραήλ όπως ο Έλον Μασκ, όσο και εξέχοντα μέλη της αμερικανοεβραϊκής κοινότητας. Εντός της κοινότητας υπήρξε διαμαρτυρία και συλλήψεις έξω από το Κογκρέσο, της οποίας την οργάνωση είχε αναλάβει η Jewish Voices for Peace. Μια οργάνωση που πρωτοστατεί στις διαδηλώσεις ζητώντας κατάπαυση του πυρός και μια δίκαιη λύση στο Παλαιστινιακό.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ μπήκε καταχειροκροτούμενος, την ώρα που οι περισσότεροι παρευρισκόμενοι είχαν σηκωθεί όρθιοι σε μια αποθεωτική υποδοχή, έχοντας στο πέτο καρφιτσωμένες την αμερικανική και την ισραηλινή σημαία χιαστί.

Ξεκινώντας την ομιλία του, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ ευχαρίστησε τον Μάικ Τζόνσον για την πρόσκληση και όλους τους παρευρισκόμενους. Αποκάλεσε το Κογκρέσο την μεγάλη citadel της Δημοκρατίας και ανέφερε πως ο κόσμος βρίσκεται σε ένα σταυροδρόμι. Κατηγόρησε το Ιράν πως απειλεί το Ισραήλ, τις ΗΠΑ και τους Άραβες φίλους. Αυτούς που δοξάζουν τον θάνατο και αυτούς που θεωρούν την ζωή ιερή. Αποκαλώντας το ως μια σύγκρουση της βαρβαρότητας εναντίον του πολιτισμού και όχι σύγκρουση μεταξύ πολιτισμών.

Αναφέροντας πως η Αμερική και το Ισραήλ πρέπει να σταθούν μαζί. Γιατί όποτε συμβαίνει αυτό «εμείς κερδίζουμε και αυτοί χάνουν». Ανέφερε πως σήμερα παρευρέθηκε εκεί για να επιβεβαιώσει τη νίκη (των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν). Έκανε την σύνδεση πως η 7η Οκτωβρίου θα μείνει στην ιστορία όπως η 11η Σεπτεβρίου. Σε μια συναισθηματική περιγραφή ανέφερε πως ο παράδεισος μετατράπηκε σε κόλαση σε μια μέρα.

Επανέλαβε την ισραηλινή εκδοχή περί βιασμών, αποκεφαλισμούς ανδρών, μωρών που κάηκαν ζωντανά, γονιών που δολοφονήθηκαν μπροστά στα παιδιά τους και την δεδομένη αρπαγή ομήρων. Ενώ όπως δήλωσε 7 όμηροι διασώθηκαν σε επιχειρήσεις. Με μια από τις ομήρους να βρίσκεται δίπλα στην γυναίκα του Σάρα. Όπου στάθηκε να εξιστορήσει την περιπέτειά της, πως η μητέρα της ήταν καρκινοπαθής και του ανέφερε πως ήθελε να δει την κόρη της πριν πεθάνει.

Την στιγμή της ομιλίας έγινε γνωστό πως υπάρχουν επεισόδια με διαδηλωτές έξω από το Καπιτώλιο.

Part of the crowd has started to become violent at First Street and Constitution Avenue, NW. The crowd failed to obey our order to move back from our police line. We are deploying pepper spray towards anyone trying to break the law and cross that line.

— The U.S. Capitol Police (@CapitolPolice) July 24, 2024