Γυναίκες που αγωνίζονται να επιβιώσουν στην κατεστραμμένη από τον πόλεμο πόλη Omdurman του Σουδάν λένε ότι αναγκάζονται να κάνουν σεξ με στρατιώτες με αντάλλαγμα τρόφιμα.

Περισσότερες από 20 γυναίκες που δεν μπόρεσαν να διαφύγουν από τις μάχες στο Omdurman δήλωσαν ότι η σεξουαλική επαφή με άνδρες του σουδανικού στρατού ήταν ο μόνος τρόπος για να έχουν πρόσβαση σε τρόφιμα ή αγαθά που θα μπορούσαν να πουλήσουν για να συγκεντρώσουν χρήματα για να θρέψουν τις οικογένειές τους.

Οι γυναίκες δήλωσαν ότι οι περισσότερες επιθέσεις έλαβαν χώρα στην «περιοχή των εργοστασίων» της πόλης, όπου διατίθενται τα περισσότερα τρόφιμα στην πόλη.

Ένα θύμα δήλωσε ότι δεν είχε άλλη επιλογή από το να κάνει σεξ με στρατιώτες για να αποκτήσει τρόφιμα για τους ηλικιωμένους γονείς της και την 18χρονη κόρη της.

«Και οι δύο γονείς μου είναι πολύ ηλικιωμένοι και άρρωστοι και δεν αφήνω ποτέ την κόρη μου να βγει έξω για να ψάξει για φαγητό», είπε. «Πήγαινα στους στρατιώτες και αυτός ήταν ο μόνος τρόπος για να βρω φαγητό – ήταν παντού στην περιοχή των εργοστασίων».

Η γυναίκα είπε ότι την ανάγκασαν να κάνει σεξ με στρατιώτες σε ένα εργοστάσιο επεξεργασίας κρέατος τον περασμένο Μάιο – λίγο καιρό αφότου ξέσπασε ο καταστροφικός εμφύλιος πόλεμος στο Σουδάν μεταξύ του τακτικού στρατού και των παραστρατιωτικών Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης – και στη συνέχεια ξανά σε μια αποθήκη που αποθήκευε φάβα φέτος τον Ιανουάριο.

Πριν ξεσπάσει ο πόλεμος, η 37χρονη, η οποία εμφανιζόταν χλωμή και αδύνατη στις συνεντεύξεις, είπε ότι εργαζόταν ως καμαριέρα για οικογένειες που ζούσαν σε εύπορα μέρη του Omdurman, αλλά ήταν πολύ φτωχή για να μπορέσει να φύγει από την πόλη και να μεταφέρει την οικογένειά της σε ασφαλέστερο μέρος της χώρας όταν άρχισε η σύγκρουση.

Το Clingendael, το Ολλανδικό Ινστιτούτο Διεθνών Σχέσεων, δημοσίευσε μια σύντομη πολιτική προειδοποίηση: «Η πορεία του Σουδάν προς την καταστροφή είναι βέβαιη και ο κίνδυνος λιμού είναι πολύ υψηλός». Στο πιο πιθανό σενάριο, μισό εκατομμύριο άνθρωποι θα πεθάνουν.

Clingendael, the Netherlands Institute of International Relations, has published a policy brief warning, “Sudan’s trajectory toward catastrophe is certain and the risk of famine is very high.” In the most likely scenario, a half million people will die. https://t.co/WpxJquMmXZ

— Sudan War Monitor (@sudanwarmonitor) February 12, 2024