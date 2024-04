Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) ανακοίνωσε σήμερα ότι η κρίση στο Σουδάν μπορεί να επιδεινωθεί μέσα στους ερχόμενους μήνες καθώς η διανομή της ανθρωπιστικής βοήθειας και των ιατρικών εφοδίων παραμένει περιορισμένη.

Ο πόλεμος ξέσπασε στο Σουδάν στις 15 Απριλίου 2023, ανάμεσα στις σουδανικές ένοπλες δυνάμεις και τις παραστρατιωτικές Δυνάμεις Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ), καταστρέφοντας την υποδομή της χώρας, προκαλώντας προειδοποιήσεις για λιμό και εκτοπίζοντας εκατομμύρια ανθρώπους μέσα και έξω από τη χώρα.

Χιλιάδες άμαχοι έχουν σκοτωθεί, αν και ο απολογισμός των νεκρών είναι πολύ αβέβαιος και οι δύο πλευρές έχουν κατηγορηθεί για εγκλήματα πολέμου.

«Ο χρόνος εξαντλείται. Αν δεν σταματήσουν οι μάχες και αν δεν υπάρξει ανεμπόδιστη πρόσβαση για την παράδοση της ανθρωπιστικής βοήθειας, η κρίση του Σουδάν θα επιδεινωθεί δραματικά τους επόμενους μήνες και μπορεί να έχει αντίκτυπο σε ολόκληρη την περιοχή», δήλωσε ο εκπρόσωπος του ΠΟΥ, Κρίστιαν Λιντμάιερ.

