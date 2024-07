Γνωστό έγινε από την Παγκόσμια Ομοσπονδία του μπάσκετ το πρώτο FIBA Ranking, εν όψει των Ολυμπιακών Αγώνων της Γαλλίας (26/7-11/8).

Η Ελλάδα έχει τοποθετηθεί στην 6η θέση του Power Ranking, ενώ στην κορυφή βρίσκεται η εθνική ΗΠΑ. Ακολουθούν κατά σειρά Γερμανία, Γαλλία, Σερβία και Καναδάς.

Όσον αφορά το Ολυμπιακό Τουρνουά, η Ελλάδα βρίσκεται στον πρώτο όμιλο με αντιπάλους τις Αυστραλία, Καναδά και Ισπανία.

