Αεροπλάνο της American Airlines… έπαθε λάστιχο κατά την απογείωση από την Τάμπα της Φλόριντα με προορισμό το Φοίνιξ, την Τετάρτη.

Όπως θα δείτε στο βίντεο που δημοσιεύθηκε το αεροσκάφος ενώ κινείται στον διάδρομο απογείωσης, σκάει ένα λάστιχο με αποτέλεσμα να πάρει φωτιά. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της American Airlines, Alfredo Garduño, το ζήτημα αφορούσε τα ελαστικά του Boeing 737 – 800.

Οι υπηρεσίες αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών ανταποκρίθηκαν στο σημείο λίγο πριν από τις 8 π.μ., αφού έλαβαν την πληροφορία ότι ένα ελαστικό είχε εκραγεί και είχε πάρει φωτιά, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Διεθνούς Αεροδρομίου της Τάμπα, Τζόσουα Γκίλιν, στους Tampa Bay Times.

#AmericanAirlines flight 590 out of Tampa, #Florida narrowly avoids disaster after multiple tires blow out during takeoff. pic.twitter.com/vCJNZukQNe

— Daniel Justice (@Daniel_Justice1) July 11, 2024