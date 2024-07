Σοκαριστικές εικόνες διαδραματίστηκαν σε ποδοσφαιρικό αγώνα Νέων στη Βραζιλία.

Μετά τη λήξη της αναμέτρησης ανάμεσα στην Γκρέμιο Ανάπολις και τη Σέντρο Οέστε, δημιουργήθηκε ένταση μεταξύ των ποδοσφαιριστών των δύο ομάδων. Όλα ξεκίνησαν όταν μετά το σφύριγμα της λήξης οι ποδοσφαιριστές της Γκρέμιο Ανάπολις εξέφρασαν τα παράπονά τους στους διαιτητές, ενώ στη συνέχεια δημιουργήθηκε ένταση με τους αντιπάλους.

Οι αστυνομικές δυνάμεις παρενέβησαν όταν κάποιοι από τους γηπεδούχους, προσπάθησαν να μπουν στην φυσούνα, ώστε να κατευθυνθούν προς τα αποδυτήρια των φιλοξενουμένων. Όμως αντί να ηρεμήσουν τα πράγματα, η κατάσταση ξέφυγε και ένας αστυνομικούς πήρε την ακατανόητη απόφαση να πυροβολήσει στο πόδι τον τερματοφύλακα της Γκρέμιο, Ραμόν Σόουζα.

Ο νεαρός κίπερ έπεσε αμέσως στο έδαφος, ζητώντας βοήθεια από το ιατρικό επιτελείο, με τον ίδιο ωστόσο να μην διατρέχει κίνδυνο αφού η σφαίρα ήταν πλαστική.

🚨🇧🇷 | Crazy scenes in Brazil as a police officer SHOOTS a player during a youth game!!!

