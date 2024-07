Εικόνες από άλλες εποχές σημειώθηκαν μετά το τελευταίο σφύριγμα του δεύτερου ημιτελικού του Κόπα Αμέρικα ανάμεσα στην Ουρουγουάη και την Κολομβία, όπου οι «καφετέρος» επικράτησαν με 1-0 και προκρίθηκαν στο μεγάλο τελικό.

Λίγο μετά το τέλος της αναμέτρησης, οι οπαδοί της Κολομβίας επιτέθηκαν στους ποδοσφαιριστές της Σελέστε πετώντας τους μπουκάλια κατά την αποχώρηση τους από τον αγωνιστικό χώρο, με αποτέλεσμα η κατάσταση να ξεφύγει.

Οι δύο ποδοσφαιριστές της Ουρουγουάης, Νούνιες και Αραούχο, έχασαν τον έλεγχο και λίγα δευτερόλεπτα αργότερα έκαναν «ντου» προς την κερκίδα από όπου προήλθαν τα μπουκάλια! Από εκεί και πέρα, χάος… Οι ποδοσφαιριστές του Μπιέλσα πιάστηκαν στα χέρια με τους οπαδούς της Κολομβίας, με τις δύο πλευρές να ρίχνουν μπουνιές και κλωτσιές, δημιουργώντας απίστευτες εικόνες.

After defeat to Colombia, Uruguayan players entered the stands at Bank of America Stadium and began to throw punches. Liverpool forward Darwin Nunez amongst those at the forefront. pic.twitter.com/VE3unKObSa

— Kyle Bonn (@the_bonnfire) July 11, 2024