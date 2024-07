Είναι εδώ και λίγες ώρες που ο διάσημος YouTuber IShowSpeed βρίσκεται στην Ελλάδα στο πλαίσιο της εκτεταμένης ευρωπαϊκής καλοκαιρινής περιοδείας του.

Ο IShowSpeed μάλιστα έκανε έναν άντρα να δακρύσει όταν του προσέφερε το γεύμα που ήθελε ενώ ήταν πεινασμένος. Η συγκινητική χειρονομία καταγράφηκε σε βίντεο που πλέον κάνει τον γύρο του διαδικτύου, συγκεντρώνοντας πολλά επαινετικά σχόλια για τον διάσημο YouTuber.

🚨| WATCH: A Greek man was reduced to tears after Speed bought him a meal when he was hungry ❤🇬🇷 pic.twitter.com/KMu6HiPTnc — Speedy HQ (@iShowSpeedHQ) July 8, 2024

«Αυτός ο άντρας έχει καλή καρδιά σχολιάζει ένας χρήστης στο Twitter, με άλλον ωστόσο να αμφισβητεί την αυθεντικότητα της ενέργειας, εικάζοντας πως πρόκειται για ηθοποιό και σενάριο.

This man has a good heart — UNITED_DREAM (@FOOTYMATE321) July 8, 2024

A guy with no money for food has that kind of haircut , scripted maybe — Ankit (@ankitnaskar654) July 8, 2024

plot twist : this is an actor — Don Othello (@Othello667) July 8, 2024

he is a good man ❤️ — MemeOk (@meme_okk1) July 8, 2024

Το κυνηγητό για τον YouTuber IShowSpeed

Λίγες ώρες νωρίτερα, ο διάσημος YouTuber IShowSpeed είχε προκαλέσει πανικό στο κέντρο της Αθήνας όπου έκανε τη βόλτα του, καθώς έγινε αντιληπτός από θαυμαστές του.

Αρχικά τον εντόπισε μια παρέα νεαρών σε ένα τζιπ, που κινούνταν επί της Βασιλίσσης Σοφίας, και σύντομα καταστρώθηκε το «σχέδιο».

Μέσα σε δευτερόλεπτα, εκατοντάδες πιτσιρικάδες άρχισαν να τρέχουν προς την Ηρώδου Αττικού, αιφνιδιάζοντας τους λίγους αστυνομικούς της ΥΜΕΤ.

Όλοι τους προσπαθούσαν να πλησιάσουν τον YouTuber, να του μιλήσουν και να βγάλουν μία φωτογραφία μαζί του.

Η ασφάλειά του μάταια προσπαθούσε να απομακρύνουν το πλήθος, που καταδίωξε το όχημα μέχρι και την τελευταία στιγμή προτού απομακρυνθεί.

Ο IShowSpeed είναι πολύ δημοφιλής στις νεαρές ηλικίες κυρίως από βίντεο που έχουν να κάνουν με το παιχνίδι FIFA. Ο ίδιος καταγράφει σε βίντεο όλες του τις κινήσεις και κάνει συνέχεια lives. Έτσι οι θαυμαστές του ξέρουν ανά πάσα στιγμή πού ακριβώς βρίσκεται για να τον συναντήσουν.

Το ίδιο έκανε και στην Αθήνα, το απόγευμα της Δευτέρας (8/7). Μάλιστα, στο live που μεταδίδει μέσα από το κανάλι του, φαίνεται να ζητάει βοήθεια από τους αστυνομικούς, λέγοντας ότι τον ακολουθεί πλήθος κόσμου.