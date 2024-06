Ο Εβάν Φουρνιέ βρίσκεται τις τελευταίες μέρες στη Γαλλία στο πλαίσιο της προετοιμασίας της εθνικής του ομάδας για τους Ολυμπιακούς Αγώνες που φιλοξενούνται από το Παρίσι.

Ο 31χρονος διεθνής υποβλήθηκε σε τεστ ουσιών τα ξημερώματα του Σαββάτου (29/6) στις 05:55 π.μ, όπως σημείωσε. Κάτι που πυροδότησε την έντονη αντίδρασή του, με ανάρτησή του στο twitter, απαιτώντας περισσότερο σεβασμό στους αθλητές. Ο Φουρνιέ ανέφερε τον λογαριασμό της FIBA μετά από το μήνυμά του:

«05:55 π.μ. τεστ ουσιών σήμερα. Κατά τη διάρκεια της πιο σκληρής εβδομάδας προπονήσεων. Δείξτε περισσότερο σεβασμό στους αθλητές σας @FIBA», έγραψε ο Γάλλος.

5:55am drug testing today. During the hardest week of training camp. Show more respect to your athletes @FIBA

