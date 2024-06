«Απλά πυροβολήστε τους. Αυτό έκαναν οι Έλληνες… Το ξέρετε. Οι Έλληνες πυροβόλησαν ένα φορτίο… [με μετανάστες]» δήλωσε, μεταξύ άλλων, στέλεχος της προεκλογικής εκστρατείας του βρετανικού κόμματος Μεταρρύθμισης (Reform UL), αιφνιφιάζοντας ακόμα και τον ίδιο του ηγέτη του κόμματος Νάιντζελ Φάρατζ, ενόψει των εκλογών της 4ης Ιουλίου.

Αν και τα ΜΜΕ ασχολούνται με τη δημοσκοπική πτώση του κόμματος Νάιτζελ Φάρατζ, λόγω της δήλωσής του ότι η Δύση προκάλεσε τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, ωστόσο οι πρόσφατες δηλώσεις συνεργάτη του είναι πολύ χειρότερες.

Το βίντεο, που δημοσιεύτηκε από το Channel 4 News το βράδυ της Πέμπτης 26 Ιουνίου, τραβήχτηκε μυστικά στο πλαίσιο της προεκλογικής εκστρατείας της Μεταρρύθμισης στο Κλάκτον του Έσσεξ, όπου ο Φάρατζ διεκδικεί να εκλεγεί βουλευτής.

Ρεπορτάζ του Channel 4 κατέγραψε σχόλια σχετικά με τους μουσουλμάνους από τον Άντριου Πάρκερ, ψηφοθήρα της προεκλογικής εκστρατείας της Μεταρρύθμισης, στην περιοχή.

Η μυστική βιντεοσκόπηση έδειξε οπαδούς της Μεταρρύθμισης να υποστηρίζουν πυροβολισμούς μεταναστών και επαναφορά της κρεμάλας στο Ηνωμένο Βασίλειο, δηλαδή της θανατικής ποινής.

Ειδικότερα, ο Πάρκερ πρότεινε ότι οι νεοσύλλεκτοι του στρατού πρέπει να κάνουν «εξάσκηση στόχου» σε όσους διασχίζουν τη Μάγχη με μικρές βάρκες.

«Φέρτε τους νέους νεοσύλλεκτους εκεί, ναι, με όπλα στην παραλία, στοχεύστε ηια εξάσκηση», είπε.

«Απλά πυροβολήστε τους. Αυτό έκαναν οι Έλληνες… Το ξέρετε. Οι Έλληνες πυροβόλησαν ένα φορτίο…» επεσήμανε ο Βρετανός.

Ο Πάρκερ χαρακτήρισε τους μουσουλμάνους ως «άρρωστους» και ότι το Ισλάμη «είναι μια λατρεία. Σας λέω τι, αν δεν ξέρετε για το Ισλάμ, είναι η πιο αηδιαστική λατρεία».

«Κλωτσάμε όλους τους μουσουλμάνους από τα τζαμιά και τα μετατρέπουμε σε παμπ». Στην ίδια συνομιλία, ο Πάρκερ περιέγραψε επίσης τον Σούνακ ως «άχρηστο» μεταξύ άλλων χυδαίων χαρακτηρισμών που λογοκρίνουν τα βρετανικά ΜΜΕ.

Το βίντεο, το οποίο ανήρτησε και η Daily Mail, έδειχνε επίσης μια ανταλλαγή βίαιων απόψεων μεταξύ του Τζορτζ Τζόουνς, που λέγεται ότι διοργανώνει εκδηλώσεις για την εκστρατεία του Φάρατζ, του Ρομπ Μπέιτς, ανώτερου στελέχους του κόμματος, και του Ρότζερ Γκράβετ, περιφερειακού διευθυντή του κόμματος και υποψήφιου.

Είπαν επίσης ότι το κόμμα τους θα «επαναφέρει την κρεμάλα», χαρακτήρισαν τον Ρίσι Σούνακ «f****** p***» και ζήτησαν να εκδιωχθούν οι μουσουλμάνοι από τα τζαμιά, ώστε να μπορούν να μετατραπούν σε παμπ, ενώ αποκάλεσαν τα ΛΟΑΤΚΙ άτομα «εκφυλισμένα».

Καθώς ένα περιπολικό περνούσε μπροστά από μια σημαία Pride, ο Τζόουνς είπε: «Βλέπετε αυτή την εκφυλισμένη σημαία στο μπροστινό καπό;».

«Τι κάνει το παλιό-νομοσχέδιο για την προώθηση αυτής της βλακείας; Θα πρέπει να πιάνουν τους παιδεραστές, όχι να προάγουν τις f****** (“αδελφές”).

Στη συνέχεια ο Γρκράβετ αναφέρει: «Όταν σχηματίσουμε την κυβέρνηση το 2029, σίγουρα μπορούμε να αλλάξουμε πολλά πράγματα». Σε απάντηση, ο Τζόουνς ακούγεται να λέει «οι αστυνομικοί μας θα είναι παραστρατιωτικοί, δεν θα είναι αστυνομικοί» και ότι η Μεταρρύθμιση πρέπει να «επαναφέρει την κρεμάλα».

Όταν το βίντεο έκανε τον γύρο των βρετανικών ΜΜΕ, ο Πάρκερ έντρομος όχι μόνο αναδιπλώθηκε αλλά ισχυρίστηκε ότι ο ίδιος ο Φάρατζ δεν έχει ιδέα για τις απόψεις του.

«Θα ήθελα να καταστήσω σαφές ότι ούτε ο Νάιτζελ Φάρατζ προσωπικά ούτε το Μεταρρυθμιστικό Κόμμα γνωρίζουν τις προσωπικές μου απόψεις για τη μετανάστευση» είπε.

«Δεν έχω συζητήσει ποτέ για τη μετανάστευση ούτε με τον Νάιτζελ Φάρατζ ούτε με το Κόμμα των Μεταρρυθμίσεων και ότι τυχόν σχόλια που έγιναν από εμένα κατά τη διάρκεια αυτών των ηχογραφήσεων είναι δικές μου προσωπικές απόψεις για οποιοδήποτε θέμα σχολίασα» επεσήμανε, ξεκαθαρίζοντας ότι ποτέ πριν του αναθέσει το κόμμα το πόστο του ψηφοθήρα δεν συζήτησε τις προσωπικές του απόψεις με οποιονδήποτε εκπρόσωπο της Μεταρρύθμισης ή του Νάιτζελ Φάρατζ.

«Θα ήθελα λοιπόν να ζητήσω απεριόριστα συγγνώμη από τον Νάιτζελ Φάρατζ και το Κόμμα Μεταρρυθμίσεων εάν οι προσωπικές μου απόψεις αντανακλώνται άσχημα σε αυτούς και τους έχουν φέρει σε δυσφήμιση, καθώς δεν ήταν αυτή η πρόθεσή μου.

«Προσφέρθηκα να βοηθήσω το Μεταρρυθμιστικό Κόμμα στην προσπάθειά του, καθώς πιστεύω ότι είναι το μόνο κόμμα που προσφέρει στους ψηφοφόρους του Ην. Βασιλείου μια πρακτική λύση στο πρόβλημα της παράνομης μετανάστευσης που έχουμε στο Ην. Βασίλειο».

Κληθείς να σχολιάσει ο Νάιτζελ Φάρατζ αυτές τις δηλώσεις δήλωσε απογοητευμένες ότι το άτομο που έκανε τέτοιες σοκαριστικές δηλώσεις δεν θα είναι πλέον στην προεκλογική του εκστρατεία στην περιοχή.Σημειώνεται ότι ο Φάρατζ, το 2013, είχε ζητήσει από τη βρετανική κυβέρνηση το 2013 να δεχτεί περισσότερους πρόσφυγες από τον εμφύλιο πόλεμο της Συρίας.

Απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου του Channel 4, ο Φάρατζ είπε: «Είμαι απογοητευμένος από τα αναφερόμενα σχόλια μιας χούφτας ανθρώπων που σχετίζονται με την τοπική μου εκστρατεία, ιδιαίτερα εκείνων που είναι εθελοντές. Δεν θα είναι πλέον με την καμπάνια.

Nigel Farage responds to Channel 4 News undercover investigation within the Reform UK campaign in Clacton, exposing examples of racist language and raising questions whether the party has breached the local electoral campaign spending limit in the seat. pic.twitter.com/Qspj5gUKXk

— Channel 4 News (@Channel4News) June 27, 2024