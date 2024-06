Aναμονή τέλος για τους φίλους του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.

Το Euro 2024 το οποίο θα διεξαχθεί στα γήπεδα της Γερμανίας από τις 14 Ιουνίου έως τις 14 Ιουλίου ξεκινάει απόψε. Στην πρεμιέρα του τουρνουά, οι οικοδεσπότες Γερμανοί φιλοξενούν στο Μόναχο την Σκωτία (22:00).

The wait is over 😍#EURO2024 pic.twitter.com/qOywU4mcc0

— UEFA EURO 2024 (@EURO2024) June 14, 2024