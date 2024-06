Το “9th Capital Link Maritime Leaders Summit – Greece” με τίτλο “Dashing Ahead – Leadership in Action”, θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 3 Ιουνίου, 2024, με φυσική παρουσία, στο Four Seasons, Astir Palace Hotel Athens. Το Συνέδριο αυτό αποτελεί κομμάτι της Έκθεσης των Ποσειδωνίων, εντάσσεται στην ατζέντα των εκδηλώσεων και θεωρείται ένα από τα καλύτερα events της εβδομάδας. To Φόρουμ διοργανώνεται σε συνεργασία με την ABS και με το Nasdaq και το NYSE.

Οι κορυφαίοι ομιλητές και η επικαιρότητα των θεμάτων το κατατάσσουν ως ένα από τα πιο δυναμικά events της εβδομάδας των Ποσειδωνίων, καθώς φέρνει σε επαφή στελέχη από τον χώρο της ναυτιλίας, επενδυτές, αναλυτές, χρηματοδότες και άλλους παράγοντες της αγοράς οι οποίοι επισκέπτονται την Αθήνα από όλο τον κόσμο με την ευκαιρία της έκθεσης των Ποσειδωνίων. Το συνέδριο αυτό χαρακτηρίζεται για την μεγαλύτερη συγκέντρωση εφοπλιστών και ηγετών Ελληνικών και παγκόσμιων ναυτιλιακών κοινοτήτων.

Τα θέματα που θα συζητηθούν στο Συνέδριο είναι υψηλού επιπέδου. Ενδεικτικά αναφέροντας η θεματολογία θα εστιάσει στην ηγετική θέση της Ελληνικής ναυτιλίας, στην εξελικτική πορεία, τους κύριους καθοριστικούς παράγοντες, τις ευκαιρίες και τις προκλήσεις και τις προοπτικές της ναυτιλιακής αγοράς, σ΄ ένα ευρύ φάσμα. Ανασκόπηση των κύριων ναυτιλιακών αγορών, τάσεις στις αγορές της ενέργειας και των εμπορευμάτων, μείωση των εκπομπών CO2 & Green Shipping, ανανέωση του στόλου, επενδυτικές ευκαιρίες, πρόσβαση σε κεφάλαια, ο αντίκτυπος της τεχνολογίας, επιχειρησιακές και κανονιστικές προκλήσεις και πολλά άλλα.

Πρόκειται για ένα εξαιρετικό Συνέδριο που προσφέρει μοναδικές ευκαιρίες ανταλλαγής απόψεων, πληροφόρησης και δικτύωσης.

OPENING KEYNOTE REMARKS

H.E. Christos Stylianides, Minister of Maritime Affairs & Insular Policy – Hellenic Republic

A NEW ERA FOR TANKER SHIPPING

Moderator: Ms. Elina Papageorgiou, Vice President – Greece & Cyprus – Lloyd’s Register

Panelists:

Mr. Svein Moxnes Harfjeld, President & CEO – DHT Holdings (NYSE: DHT)

President & CEO – Mr. Ted Petrone, Vice Chairman – Navios Maritime Partners (NYSE: NMM)

Vice Chairman – Mr. Ioannis Alafouzos, Founder, Chairman & Director – Okeanis ECO Tankers (NYSE: ECO) (OSLO: OET)

Founder, Chairman & Director – Mr. Fragiskos Kanellakis, Managing Director – Pantheon Tankers

GREEK SHIPPING AT THE FOREFRONT OF GLOBAL TRADE & COMMERCE

Moderator: Mr. Rahul Kapoor, Vice President, Global Head of Shipping Analytics & Research –

S&P Global Commodity Insights

Panelists:

Mr. Aristides Pittas, Chairman & CEO – Euroseas Ltd. (NASDAQ: ESEA) & EuroDry Ltd.

(NASDAQ: EDRY)

Mr. George Youroukos, Executive Chairman – Global Ship Lease (NYSE: GSL)

Executive Chairman – Mr. John Dragnis, CEO – Goldenport Group

CEO – Mr. Polys Hajioannou, CEO – Safe Bulkers Inc. (NYSE:SB)

CEO – Mr. Stamatis Tsantanis, Chairman & CEO – Seanergy Maritime Holdings Corp. (NASDAQ: SHIP) & United Maritime Corporation (NASDAQ: USEA)

FLEET RENEWAL – SHIPS & FUELS OF TODAY & TOMORROW

Moderator: Mr. George Paleokrassas, Senior Partner, Head of New York Office – Watson Farley & Williams

Panelists:

Mr. Jerry Kalogiratos, CEO – Capital Product Partners L.P. (NASDAQ: CPLP)

CEO – Mr. Andreas Hadjipetrou, CCO – Columbia Group; Managing Director – Columbia Shipmanagement

CCO – Ms. Semiramis Paliou, CEO – Diana Shipping Inc. (NYSE: DSX); Chairperson – HELMEPA & INTERMEPA

CEO – Chairperson – Mr. Ioannis Chiotopoulos, Senior Vice President Regional Manager Southeast Europe Middle East and Africa – DNV

Senior Vice President Regional Manager Southeast Europe Middle East and Africa – Mr. George Karageorgiou, President & CEO – Olympic Shipping & Management S.A.

INNOVATION & TECHNOLOGY – DEVELOPING CUTTING EDGE SOLUTIONS

FOR GLOBAL SHIPPING

Moderator: Mr. Tim Ponath, CEO – NSB Group

Panelists:

Mr. Konstantinos Stampedakis, Co-Founder & Managing Director – ERMA FIRST

Co-Founder & Managing Director – Mr. Antonis Malaxianakis, Founder & CEO – Harbor Lab

Founder & CEO – Mr. Ben Palmer, President – Inmarsat

President – Mr. Yarden Gross, CEO & Co-Founder – Orca AI

THE FUTURE OF SHIPPING – SURVEY INSIGHTS

Presentation by: Mr. Dimitris Koutsopoulos, CEO – Deloitte

TAKING GREEK SHIPPING INTO THE NEXT CHAPTER

Moderator: Ms. Paillette Palaiologou, Vice President M&O Division, Southeast Europe, Black Sea & Adriatic Zone – Bureau Veritas

Panelists:

Mr. Nicolas Hadjioannou, Executive Chairman – Alassia NewShips Management, Inc. ; CEO – Cymona Shipping Management S.A.M.

Executive Chairman – ; CEO – Mr. Alexander C. Hadjipateras, COO – Dorian LPG Management (NYSE: LPG)

COO – Ms. Suzanna Laskaridis, Chairwoman – Lavinia Corp.

Chairwoman – Ms. Ioanna Procopiou, CEO – Prominence Maritime

CEO – Ms. Milena Pappas, Commercial Director – Star Bulk Carriers Corp. (NASDAQ: SBLK)

LEADING THROUGH INDUSTRY TRANSFORMATION

Moderator: Ms. Sofia Kalomenides, Partner, CESA Capital Markets Leader & CESA IPO Leader – EY

Panelists:

Dr. John Coustas, Chairman, President & CEO – Danaos Corporations (NYSE: DAC)

Chairman, President & CEO – Dr. Nikolas P. Tsakos, Founder, Chairman & CEO – TEN Ltd (NYSE: TNP); Chairman – INTERTANKO (2014-2018)

Founder, Chairman & CEO – Mr. Harry Vafias, Founder – Stealthgas (GASS) / Imperial Petroleum (IMPP) / C3iS Inc (CISS)

Founder – Mr. Hing Chao, Executive Chairman – Wah Kwong Maritime Transport Holdings

INVESTING IN SHIPPING ASSETS THROUGH DIGITALIZED PLATFORMS

George Economou, Founder – TMS Group

In Discussion With

Dora Mace-Kokota, Partner and Global Head – Maritime, Trade and Offshore – Stephenson Harwood

Partner and Global Head – Maritime, Trade and Offshore –

LNG, SHIPPING & THE NEW ENERGY LANDSCAPE

Moderator: Mr. Christopher Wiernicki, Chairman & CEO – ABS

Panelists:

Capt. Abdulkareem Al Masabi , CEO – ADNOC Logistics & Services

, CEO – Mr. Evangelos Marinakis, Founder & Chairman – Capital Maritime & Trading Corp.

Founder & Chairman – Mr. George Prokopiou, Founder – Dynacom Tankers Management / Dynagas (NYSE: DLNG) / Sea Traders

Founder – Mr. Andrian Dacy, Managing Director & Group Head, Global Transportation Group – J.P. Morgan Asset Management

Managing Director & Group Head, Global Transportation Group – Mr. Jerome Cousin, Senior Vice President Shipping, Trading & Shipping – TotalEnergies (NYSE:TTE)

CLOSING REMARKS: EUROPEAN SHIPPING AND ITS STRATEGIC SIGNIFICANCE

FOR GLOBAL SECURITY & TRADE

Ms. Karin Orsel, President – European Community Shipowners’ Associations (ECSA)

https://forums.capitallink.com/shipping/2024analyst/agenda.html

https://forums.capitallink.com/shipping/2024analyst/agenda.html

