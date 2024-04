Η Αστυνομία δημοσίευσε βίντεο ντοκουμέντο με την χθεσινή επίθεση με μαχαίρι στην πόλη Ράμλα του Ισραήλ με θύμα μια 18χρονη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δράστης λίγη ώρα μετά σκοτώθηκε από πυροβολισμό, ενώ η 18χρονη νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση καθώς φέρει τραύμα κοντά στον θώρακα.

Police release footage of yesterday’s stabbing attack in the central city of Ramle, during which a young woman was seriously wounded.

The stabber was shot dead by an armed civilian.

Police say that contrary to some reports, the assailant acted alone. The circumstances of the… https://t.co/cfgHSllXkO pic.twitter.com/cWFPv0pyBV

— Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) April 27, 2024