Μια πτήση της Southwest Airlines επέστρεψε στο Ντένβερ μετά την αποκόλληση του καλύμματος του κινητήρα κατά τη διάρκεια της πτήσης. Το αεροπλάνο είναι ένα μοντέλο Boeing που είχε και άλλες δυσλειτουργίες πρόσφατα, με αποτέλεσμα να προκληθούν έλεγχοι από την Ομοσπονδιακή Διοίκηση Αεροπορίας (σ.σ. το αντίστοιχο όργανο με την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας) FAA.

Η ομάδα συντήρησης της Southwest επανεξετάζει το αεροσκάφος, ενώ η FAA διεξάγει έρευνα.

Ένα Boeing 737 της Southwest Airlines αναγκάστηκε να κάνει αναστροφή δεκαπέντε περίπου λεπτά μετά την απογείωση, κατά τη διάρκεια της πτήσης μετά από αποκόλληση του καλύμματος του κινητήρα την Κυριακή. Ήταν το τελευταίο περιστατικό σε μια σειρά προβλημάτων για τα αεροπλάνα της Boeing.

Η Southwest Airlines ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι η πτήση 3695 επέστρεψε στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Ντένβερ και προσγειώθηκε με ασφάλεια αφού αντιμετώπισε ένα «μηχανικό πρόβλημα». Η αεροπορική εταιρεία δήλωσε ότι η ομάδα συντήρησης της επανεξετάζει το αεροσκάφος. «Οι πελάτες μας θα φτάσουν στο Χιούστον Χόμπι με άλλο αεροσκάφος, με καθυστέρηση περίπου τριών ωρών», ανέφερε η Southwest στην ανακοίνωση.

