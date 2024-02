Η ηθοποιός του James Bond Pamela Salem πέθανε στα 80 της χρόνια. Ήταν πιο γνωστή για τον ρόλο της Miss Moneypenny στο Never Say Never Again δίπλα στον Sean Connery το 1983.

Είχε εμφανιστεί επίσης στο EastEnders ως Joanne το 1988 και εμφανίστηκε σε εκπομπές όπως το General Hospital και το ER.

«Είμαστε απόλυτα συντετριμμένοι που επιβεβαιώνουμε τον θάνατο της αγαπημένης μας φίλης και συναδέλφου Pamela Salem» σημείωσε η εταιρεία παραγωγής Big Finish.

Η Pamela Salem γεννήθηκε στη Βομβάη της Ινδίας και αργότερα σπούδασε στο Πανεπιστήμιο της Χαϊδελβέργης στη Γερμανία πριν φοιτήσει στην Κεντρική Σχολή Λόγου και Δράματος.

Η τηλεοπτική της καριέρα ξεκίνησε στις αρχές της δεκαετίας του 1970 με guest εμφανίσεις σε εκπομπές όπως τα Out Of The Unknown και Jason King.

Έκανε την εμφάνισή της στη μεγάλη οθόνη το 1978 όταν εμφανίστηκε στην ταινία The First Great Train Robbery, η πρώτη της δουλειά δίπλα στον Sean Connery.

Τον επόμενο χρόνο εμφανίστηκε δίπλα στην Τζόαν Κόλινς στην ταινία The B**ch, βασισμένη στο ομώνυμο μυθιστόρημα της αδερφής της Τζόαν, Τζάκι.

Τέσσερα χρόνια αργότερα έκανε μια από τις πιο αξιομνημόνευτες εμφανίσεις της στην οθόνη ως Miss Moneypenny στο Never Say Never Again που απέσπασε 160 εκατομμύρια δολάρια στο box office.

Η ευκαιρία από τον Σον Κόνερι

H Pamela Salem είχε πει ότι ήταν ο ίδιος ο Σον Κόνερι που της έδωσε τον ρόλο όταν έμαθε ότι είναι μία από τις ηθοποιούς που συμμετείχαν στις οντισιόν.

«Είχα δουλέψει με τον Sean Connery στο παρελθόν στο The First Great Train Robbery και όταν είδε ότι ήμουν ένας από τους πολλούς ανθρώπους που παιρνούσαν οντισιόν για τον ρόλο με πρότεινε προσωπικά στους σωστούς ανθρώπους, που ήταν πολύ πολύ ωραία» σημείωσε χαρακτηριστικά η ηθοποιός.

Τον χαρακτήρα είχε υποδυθεί στο παρελθόν η Los Maxwell, αλλά η Pamela Salem ένιωθε σίγουρη ότι θα μπορούσε να βάλει τη δική της σφραγίδα στον ρόλο.

«Είναι απλά μια υπόθεση του να ερμηνεύεις με τον δικό σου τρόπο και να το παίζεις όσο πιο ειλικρινά μπορείς, κάτι που δεν ήταν δύσκολο ξέρετε, να θαυμάζεις τον Μποντ, γιατί νομίζω ότι ο Sean είναι ένας υπέροχος άντρας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Άλλες κινηματογραφικές εμφανίσεις έκανε στη Salome το 1986 και στο Gods and Monsters του 1998. Η Pamela Salem ήταν επίσης γνωστή για τις εμφανίσεις της στο Doctor Who, Blake’s 7.

Ήταν παντρεμένη με τον ηθοποιό Michael O’Hagan μέχρι τον θάνατό του τον Νοέμβριο του 2017. Το ζευγάρι ζούσε στο Surfside της Φλόριντα όπου πέθανε στις 21 Φεβρουαρίου η Pamela Salem.