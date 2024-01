Στο νέο ντοκιμαντέρ του BBC, οι πρέσβεις του ΟΗΕ μιλούν για την στιγμή που ενημερώθηκαν πως η Ρωσία είχε μόλις εισβάλλει στην Ουκρανία. Σύμφωνα με το βίντεο που έχει δει ήδη το φως της δημοσιότητας, η ρωσική επίθεση ξεκίνησε την ώρα που συνεδρίαζε το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, με στόχο την αποκλιμάκωση της κατάστασης που είχε δημιουργηθεί στην συγκεκριμένη περιοχή.

Την ώρα, λοιπόν, που είχε ξεκινήσει η συνεδρίαση του συμβουλίου, τα κινητά των πρέσβεων άρχισαν να δονούνται. Φαίνεται δε ότι μέχρι και ο Ρώσος πρέσβης πιάστηκε εξαπίνης, μη έχοντας ουδεμία πληροφορία, ότι η Ρωσική ομοσπονδία θα επέμβει την συγκεκριμένη μέρα στην Ουκρανία.

«Άκουγες όλα τα κινητά να δονούνται γύρω σου»

Στην αρχή του ντοκιμαντέρ, μιλά η πρέσβης της Βρετανίας λέγοντας «Τα νέα εξαπλώνονται στην ομήγυρη του Συμβουλίου Ασφαλείας σαν φωτιά». Επίσης, η Μπάρμπαρα Γούντγουορν, ανέφερε πως «Σχεδόν άκουγες τα κινητά που ήταν όλα σε αθόρυβη λειτουργία, να δονούνται γύρω σου. Ο Ρώσος συνάδελφος, Βασίλικ Νεμπένζια κοίταξε το κινητό του και είδε τα νέα, γιατί ξεκάθαρα δεν είχε ενημερωθεί πως η Ρωσία ήταν έτοιμη να εισβάλει».

Ο Ρώσος πρέσβης εξομολογείται ότι «Ο Αντόνιο Γκουτέρες καθόταν δίπλα μου και με ρωτούσε αν το ήξερα. Του απάντησα πως τώρα το μαθαίνω κι εγώ πρώτη φορά» εξομολογείται ο ίδιος ο Νεμπένζια. «Περιμέναμε πως επρόκειτο να πραγματοποιηθεί αυτή η επίθεση, ωστόσο, κανείς δεν περίμενε το θράσος πως θα εκδηλωνόταν ενώ συνεδρίαζε το Συμβούλιο Ασφαλείας» παραδέχεται η Αμερικανίδα πρέσβης, Λίντα Τόμας – Γκρίνφιλντ.

«Ο βασικός λόγος ύπαρξης του ΟΗΕ είναι η διατήρηση της ειρήνης. Όταν ένα μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας εισβάλλει σε μια άλλη χώρα… βλέπεις την αποστολή σου να καταρρέει», εξομολογείται ο ίδιος ο επικεφαλής του θεσμού, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες.

Η προστριβή του Ρώσου με τον Ουκρανό πρέσβη

«Ο Νεμπένζια ήταν χαμένος, εντελώς χαμένος. Σκεφτόμουν όλες αυτές τις αξιοθρήνητες δηλώσεις που είχε κάνει τις εβδομάδες πριν την εισβολή. Και έπειτα, βρίσκεσαι στην ίδια αίθουσα μαζί του και η εισβολή έχει ξεκινήσει» σημειώνει στο ντοκιμαντέρ υπό τον τίτλο «Putin vs the West: At War» ο Σεργκίι Κισλίτσια, Ουκρανός πρέσβης στα Ηνωμένα Έθνη, ο οποίος πίεσε τον Ρώσο ομόλογό του να εξηγήσει τι συμβαίνει: «Εχεις κινητό, μπορείς να καλέσεις τον Λαβρόφ αυτή τη στιγμή» του είπε.

«Μου έλεγε να τηλεφωνήσω στον Λαβρόφ και αναρωτήθηκα, ποιος είναι αυτός που μου δίνει εντολές. Έχω τους δικούς μου προϊσταμένους» απάντησε αναδρομικά, μπροστά στην κάμερα του BBC, ο Ρώσος.

«Το γεγονός είναι πως παρέλυσε το Συμβούλιο Ασφαλείας, επειδή η χώρα η οποία εισέβαλε σε άλλη χώρα, φέρει δικαίωμα βέτο στο Συμβούλιο Ασφαλείας. Και αυτή είναι μια κατάσταση, θα έλεγα, λογικά παράλογη. Αυτό δεν σημαίνει πως θα ζητούσα τη διάλυση του συμβουλίου ασφαλείας» προσθέτει ο Αντόνιο Γκουτέρες.

Δείτε το βίντεο