Δεκάδες εκατομμύρια Αμερικανοί βρίσκονται αντιμέτωποι με επικίνδυνες και καταστροφικές καιρικές συνθήκες, καθώς χιονοθύελλες έπληξαν τα βορειοδυτικά και μεσοδυτικά της χώρας, ενώ πλημμύρες απειλούν τις ανατολικές ακτές και ανεμοστρόβιλοι σαρώνουν τις νότιες πολιτείες.

Περισσότερες από 3.600 πτήσεις ακυρώθηκαν ή καθυστέρησαν την Παρασκευή, ενώ αεροπλάνα καθηλώθηκαν στο Διεθνές Αεροδρόμιο O’ Χέαρ του Σικάγο εξαιτίας των ανέμων και των ισχυρών χιονοπτώσεων.

Οι κάτοικοι σε μεγάλα τμήματα των μεσοδυτικών πολιτειών βρέθηκαν το πρωί αντιμέτωποι με συνθήκες χιονοθύελλας, με χαρακτηριστικά γνωρίσματα τις σφοδρές χιονοπτώσεις και τους θυελλώδεις ανέμους ταχύτητας έως και 96 χιλιομέτρων/ώρα, οι οποίοι αναμένεται να συνεχιστούν και αύριο, Σάββατο, όπως προειδοποίησε η αμερικανική Μετεωρολογική Υπηρεσία (NWS).

«Εάν βρεθείτε στον δρόμο σήμερα το πρωί, δεν θα περάσετε καλά… σκεφτείτε το ενδεχόμενο να αναβάλετε τις μετακινήσεις σήμερα», έγραψε σε ένα μήνυμα στην πλατφόρμα Χ η NWS. Σημείωσε ότι η ορατότητα σε ορισμένους δρόμους στο Σικάγο ήταν μικρότερη από 800 μέτρα.

Already ongoing this morning in the mid to lower Mississippi valley: Severe thunderstorms capable of producing damaging winds, some potentially to 75mph, and a few tornadoes, are possible from today into early this evening from parts of the Southeast into the Carolinas. https://t.co/7T7BdPDuDK pic.twitter.com/U2IyID4RkB

— National Weather Service (@NWS) January 12, 2024