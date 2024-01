Η κλοπή προϊόντων από τα καταστήματα τροφίμων στη Βρετανία εξαιτίας της μεγάλης αύξησης του κόστους ζωής «έβαλε» αντικλεπτικό μέχρι και στις μικρές σοκολάτες.

Όπως γράφει η Daily Mail είναι τέτοια η έκταση του φαινομένου, που αφού μπήκαν σε θήκες ασφαλείας ή απέκτησαν αντικλεπτικό τρόφιμα, όπως τα ψάρια και οι μπριζόλες ή τα ξυραφάκια και τα μπουκάλια με αλκοόλ, τώρα ελήφθησαν τα ίδια ακραία μέτρα για τις μικρές σοκολάτες Galaxy αξίας 1.25 στερλίνων.

Η απόφαση ελήφθη, καθώς οι καταστηματάρχες στη Βρετανία χάνουν περίπου 1δισ. στερλίνες το χρόνο εξαιτίας των κλοπών προϊόντων από τα καταστήματα, που τελευταία έχουν χτυπήσει κόκκινο λόγω της αύξησης του κόστους ζωής.

Shoplifting epidemic in UK now so bad £1.25 bars of Galaxy chocolate are being put in locked security cases to deter crooks https://t.co/IAw9IhzNko pic.twitter.com/DW7SMrq6Mq

— Daily Mail Online (@MailOnline) January 5, 2024