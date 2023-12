Οι φιλοϊρανοί αντάρτες Χούθι της Υεμένης ανέλαβαν απόψε την ευθύνη για μια επίθεση εναντίον εμπορικού πλοίου στην Ερυθρά Θάλασσα και για ένα πλήγμα με μη επανδρωμένα αεροσκάφη στο νότιο Ισραήλ.

Ο εκπρόσωπος του στρατού των Χούθι, ο Γιαχία Σαρέα, ανέφερε ότι εκτοξεύτηκαν πύραυλοι εναντίον ενός εμπορικού πλοίου της MSC United στην Ερυθρά Θάλασσα, αφού «αγνόησε» τρεις προειδοποιήσεις.

Ο Σαρέα είπε επίσης ότι έγιναν επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη στην πόλη Εϊλάτ στο νότιο Ισραήλ «και σε άλλες περιοχές της κατεχόμενης Παλαιστίνης».

