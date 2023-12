H Λίβερπουλ υποδέχτηκε την Άρσεναλ στο «Άνφιλντ στο μεγάλο ντέρμπι της αγωνιστικής λίγες ώρες πριν τα Χριστούγεννα και δεν κατάφερε να πάρει το τρίποντο που θα την έφερνε στην κορυφή.

Οι «κανονιέρηδες» άντεξαν στην πίεση και πήραν τον βαθμό (1-1), παραμένοντας έτσι στην πρώτη θέση της Premier League με 40 βαθμούς μετά από 18 παιχνίδια.

Η ομάδα του Μικέλ Αρτέτα έκανε ότι και πέρσι, τερμάτισε στην κορυφή πριν τα Χριστούγεννα, παρόλα αυτά είδε στο φινάλε της σεζόν τη Μάντσεστερ Σίτι να σηκώνει την κούπα και εκείνη να μένει στη δεύτερη θέση. Η Άρσεναλ φέτος έχει στόχο να το αλλάξει αυτό και παράλληλα να βάλει τέλος σε μια απίστευτη κατάρα που περιλαμβάνει και τη Λίβερπουλ.

Συγκεκριμένα, όταν η Άρσεναλ, ή η Λίβερπουλ είναι στην πρώτη θέση τα Χριστούγεννα από την ημέρα που ιδρύθηκε η Premier League, ποτέ δεν έχουν πάρει τον τίτλο. Το ακόμα καλύτερο είναι πως αν μια από αυτές τις δύο είναι στην κορυφή τότε η ομάδα που κατακτάει το πρωτάθλημα είναι από το Μάντσεστερ.

Αυτό έχει συμβεί συνολικά 6 φορές τα προηγούμενα χρόνια και τις 6 έχει στεφθεί πρωταθλήτρια ομάδα από το Μάντσεστερ. Ειδικότερα, η Μάντσεστερ Σίτι έχει πανηγυρίσει 4 τίτλους σε αυτά τα 6 πρωταθλήματα, ενώ άλλους 2 έχει πάρει η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Αξίζει να σημειωθεί πως τα Χριστούγεννα μαζί με τη φετινή χρονιά η Άρσεναλ είναι στην κορυφή 3 φορές, ενώ 4 έχει συμβεί με τη Λίβερπουλ, όμως στον δεύτερο γύρο «πετάει» το προβάδισμα που έχει και χάνει τον τίτλο.

Άρσεναλ (2007/08)⁠

Λίβερπουλ (2008/09)⁠

Λίβερπουλ (2013/14)⁠

Λίβερπουλ (2018/19)⁠

Λίβερπουλ (2020/21)⁠

Άρσεναλ (2022/23)⁠

Άρσεναλ (2023/24)

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (2007/08)⁠

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (2008/09)⁠

Μάντσεστερ Σίτι (2013/14)⁠

Μάντσεστερ Σίτι (2018/19)⁠

Μάντσεστερ Σίτι (2020/21)⁠

Μάντσεστερ Σίτι (2022/23)⁠

